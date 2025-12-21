Reseña de ‘La película Bob Esponja: Búsqueda de SquarePants’: demasiado leve

Podría ser una exageración decir que “La película Bob Esponja: busca Pantalones Cuadrados«Es la película que finalmente le quita la vida a Bob Esponja. Pero al ver esta aventura amigable pero bastante desdentada, con sus chistes que simplemente no salen como antes, puedes sentir a Bob Esponja deslizándose hacia la zona de un estadista anciano descabellado pero rutinario de juventud de alta energía. Sigue siendo un tonto seductor que, con la voz de Tom Kenny, suena como el Pato Lucas con gas hilarante, y todavía hay un aura atractiva de kitsch detenido en el ahora brillante y digital mundo de “Bob Esponja”. (Por razones que no puedo analizar del todo, era mejor cuando se dibujó). Pero la serie original de “Bob Esponja”, y varias de las adaptaciones anteriores a la pantalla grande (incluida la última, “La película Bob Esponja: Esponja a la fuga”), tocó notas mucho más divertidas de irresponsabilidad frívola.

En 2011, cuando la serie de televisión original de Nickelodeon “Bob Esponja Pantalones Cuadrados” fue llamada a la alfombra por un estudio en la revista Pediatrics, que encontró que el programa estaba dañando la capacidad de atención de los niños de 4 años, no fueron solo los ritmos divididos de la caricatura lo que llamó la atención; también lo hizo su actitud de imbecilidad amoral. “Bob Esponja” existía desde 1999, y cuando el programa comenzó era revolucionario: una porción submarina de anarquía surrealista. El propio Bob Esponja era una mascota divertida y tonta con los ojos muy abiertos, pero había una agresión en el mundo por el que se movía, y ese espíritu comenzó a apoderarse del universo de los dibujos animados para niños. (Un programa como el alegre “Big City Greens” de Disney Channel es impensable sin “Bob Esponja”). En cierto sentido, todo esto se remonta a la astucia metacortada de “Rocky and Bullwinkle”, y “Bob Esponja” honró ese legado al mostrar a sus personajes con total afecto incluso cuando parecían casi locos.

En “Buscar Pantalones Cuadrados”, nuestro alegre e inconsciente héroe ha cruzado un umbral: ahora mide 36 almejas. Lo que significa que es lo suficientemente alto como para subirse a la montaña rusa del parque de atracciones Captain Booty Beard. Pero en lugar de deleitarse con esta oportunidad mientras hace cola para subir a la montaña rusa, Bob Esponja se asusta y su temor subyacente se refleja en la audiencia con la fanfarria de “O Fortuna” de Carmina Burana. Es un chiste prometedor, y ahora toda la película se organizará en torno al deseo de Bob Esponja de superar su miedo y convertirse en un chico grande.

Desafortunadamente, la oportunidad que se le ha brindado para hacer esto depende del Holandés Errante, un pirata maldito con la voz de Mark Hamill con una bravura ahoy-matey tan genérica que nunca cobra vida como personaje. “Search for Squarepants” es un género de espadachín, que parece un género estándar y bastante trivial para una película de “Bob Esponja”. El Holandés Errante, una presencia recurrente en la serie desde la primera temporada, es un fantasma verde fosforescente que ha llegado a un acuerdo con el diablo. La única manera de liberarse de ser un pirata sarnoso es engañando a un “inocente” para que suba a la cima de una montaña submarina. Y Bob Esponja, con sus sueños de gran hombre, es lo suficientemente crédulo como para hacerlo, incluso cuando el temible Sr. Cangrejo (Clancy Brown), junto con Calamardo (Rodger Bumpass), alquilan un barco móvil Winnebago y emprenden una misión para salvarlo.

Esta es una película en la que el casillero de Davy Jones se encuentra en un vestuario de hombres. En el que Bob Esponja y Gary el Caracol tienen una conversación sobre queso en tiras, y el Holandés Errante se vuelve loco ante la pura estupidez del tema. En el que los personajes quedan atrapados en un «¿Qué haría?» I ¿hacer? ¿Qué haría? tú ¿hacer?» bucle conversacional que es puramente infantil Abbott y Costello. Ese último chiste es bastante divertido, pero gran parte de “Search for SquarePants” carece de la exquisita demencia de los primeros años de la serie, cuando el creador del programa, Stephen Hillenburg (quien murió en 2018), dirigía los acontecimientos en Fondo de Bikini. Don Drymon, el director de “Search for SquarePants”, fue uno de los talentos creativos fundadores del programa, y ciertamente sabe cómo mantener las bromas a tope, pero lo siento, no lo son. sorprendente chistes a tope. “Search for SquarePants”, si bien tiene momentos divertidos, es principalmente Bob Esponja flotando en el agua.