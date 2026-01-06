Reseña de la cuarta temporada de ‘Industry’: una reinvención tremendamente ambiciosa

Se habla mucho sobre narrativa y mensajes en la temporada 4 de HBO «Industria.” “En Estados Unidos, tu historia comienza cuando empiezas a contarla”, proclama un aspirante a titán de las finanzas. “Los oyentes sintonizan la creencia del narrador”, se le dice a un nervioso director ejecutivo en medio de una charla de ánimo. «No necesitamos pruebas», dice un comerciante sobre su jugada más audaz hasta el momento, «porque finalmente tenemos una buena historia que contar».

Dentro de “Industria”, tales declaraciones se utilizan para cuestionar la línea entre los amos del universo que someten el destino a su voluntad y los fraudes descarados. Podría decirse que la antiheroína Harper Stern (Myha’la) es la última, ya que ha aprovechado un expediente académico falso para conseguir un puesto encima de su propio fondo. Pero es posible que Harper haya encontrado su pareja, o al menos un espejo, en Whitney Halberstram (Max Minghella), otra estadounidense que intenta reinventarse en el mercado monetario de Londres. Whitney es cofundadora y directora financiera de Tender, un procesador de pagos conocido por apoyar industrias del mercado gris como los juegos de azar y la pornografía que está tratando de evolucionar hasta convertirse en un banco legítimo. Harper dirige una operación exclusivamente en corto, apostando contra empresas que considera sobrevaloradas y (con suerte) ganando dinero en el proceso. Cuando Harper pone su mirada en Tender, inicia una guerra que le da a la temporada un impulso vertiginoso.

Sin embargo, si aleja la imagen, podrá ver por qué los creadores de “Industry”, Mickey Down y Konrad Kay, están tan preocupados por la percepción externa. Al final de la temporada 3, los ex compañeros de clase de Oxford, cuyos breves períodos en la banca inspiraron el programa, efectivamente quemó su configuración inicial hasta los cimientos. La “industria” comenzó con un cuarteto de nuevos graduados, entre ellos Harper y la mimada heredera editorial Yasmin Kara-Hanani (Marisa Abela), que fueron contratados como analistas de trabajo duro en la ficticia Pierpoint & Co. Lentamente y luego de una vez, este entorno compartido comenzó a fracturarse. Harper fue despedido por el engaño antes mencionado. Los miembros del conjunto como David Jonsson y Harry Lawtey se marcharon para buscar otras oportunidades y, por tanto, sus personajes también lo hicieron. Yasmin abandonó las finanzas por completo y aceptó su destino como la futura novia de la alta sociedad del aristócrata de sangre azul Henry Muck (Kit Harington). Y para colmo, el propio Pierpoint colapsó después de un giro imprudente hacia la llamada inversión ética. El parqué que vio gran parte de la acción de la serie ya no está en funcionamiento.

Down y Kay podrían haberlo dicho ahí mismo, dejando a “Industry” como una historia apretada y comprimida sobre los compromisos de la edad adulta temprana. En cambio, optaron por seguir adelante, en parte porque la temporada 3 fue la primera en ser un éxito genuino en lugar de un favorito de culto de críticos como yo. La caída de Pierpoint les ha brindado a la pareja, que dirige la mitad de la nueva temporada además del showrunning, la perspectiva más emocionante y aterradora: una pizarra en blanco. El vacío resultante crea el potencial para caminos tremendamente divergentes en el metaarco del programa. Una es que “Industry” resurge de las cenizas para volverse más grande y ambiciosa que nunca, uniéndose al nivel superior de la lista de HBO. La otra es que, sin su ángulo distintivo y su lastre fundamental, “Industria” cae hacia la grandiosidad, sin llegar a establecer una base sólida para superar un punto final tan natural.

A lo largo de ocho episodios, la cuarta temporada se acerca mucho más al último extremo de este espectro que al primero. La transición no es, ni probablemente lo será jamás, perfecta; Aproximadamente una vez en cada episodio, especialmente los primeros, hay un momento que me hizo preocupar que “Industry” se hubiera lanzado al tiburón con pura provocación. Pero como el Tender complot -que Down y Kay han dicho se inspiró en “Michael Clayton”, una influencia que se vuelve cada vez más evidente: se pone en marcha, la temporada se aprieta y se acelera. Y “Industry” continúa profundizando en la relación de Harper y Yasmin, una dinámica temporada 3. identificado como el corazón del espectáculo elevando a Abela a codirector efectivo. Ella y Myha’la están mejor que nunca en la temporada 4, ya que ambos personajes comienzan a comprender que sus finales aparentemente felices no les brindaron tanta libertad como pensaban.

Es cierto que la pérdida de una perspectiva ascendente hace que «Industria» sea menos distinta en la página de análogos como «Sucesión» o «Miles de millones». De hecho, “Industry” se deleita positivamente con el nuevo estatus de sus personajes; En el estreno, Eric Tao (Ken Leung), cómodamente retirado, comparte un campo de golf con una figura distante con gorra roja que debemos entender es Donald J. Trump, mientras Harper va a visitar a su benefactor Otto Mostyn (Roger Barclay) en el Parlamento, donde recientemente se unió a la Cámara de los Lores. Estas personas, que alguna vez fueron luchadoras por ascender, ahora están firmemente instaladas en los pasillos del poder, una oportunidad ideal para recrear los abusos que solían sufrir desde arriba.

Eso es lo que realmente marca la diferencia: el público no conoció a Harper y Yasmin en la cima. Sabemos exactamente lo que fue necesario y todo lo que han soportado para llegar a donde están, desde la fuerte implicación de que el padre de Yasmin abusó sexualmente de ella hasta el distanciamiento de Harper de su madre y su hermano gemelo. Entonces, cuando Harper se da cuenta de que el respaldo de Otto viene con más condiciones de las que él le había hecho creer, o Yasmin tiene que hacer el trabajo pesado cuando la pérdida de Henry de un escaño parlamentario seguro lo envía a una depresión, sentimos sus decepciones tan agudamente como sus triunfos. Son el puente que lleva la “Industria” desde Pierpoint hacia su futuro más amplio, aunque no necesariamente más brillante.

No obstante, esta transición requiere una inyección de sangre nueva, especialmente de fuera del mundo de las finanzas. En Tender, Whitney choca con su cofundador más hedonista Jonah (Kal Penn) y los jefes de su asistente Haley (Kiernan Shipka). Harper recibe un aviso sobre los negocios turbios de Tender por parte del reportero Jim Dycker (Charlie Heaton), ampliando su posición en el mundo del periodismo previamente establecido por el tío barón de los tabloides de Henry, Alexander (Andrew Havill). La derrota electoral de Henry refleja la ola laborista de la vida real de 2024, presentando caras nuevas como la ministra de Negocios Lisa (Chloe Pirrie) y la parlamentaria Jenny (Amy James-Kelly) para que Tender ejerza presión mientras sortea obstáculos regulatorios. Lo que alguna vez fue un programa sobre negocios es ahora una muestra representativa de las instituciones superpuestas que conforman el status quo, y de cuánto pueden (o no pueden) disruptores como Harper y Whitney cambiarlas.

Los ex alumnos de programas como «Mad Men», «Stranger Things» y «Dept. Q» son una señal de la creciente influencia de «Industry», aunque ninguno amenaza con robarle el show al frenesí eléctrico y cargado de resentimiento de Harper y Yasmin. (Es posible que Yasmin ya no tenga algo tan vulgar como “un trabajo”, pero su nuevo papel como conectora detrás de escena de los ricos e influyentes la mantiene en la órbita de Harper). Pero para aquellos que se quedan, un destacado puede abrirse camino hacia el núcleo del programa con una velocidad sorprendente. Puede ser difícil recordar que Sweetpea Golightly (Miriam Petche), la pasante de Pierpoint que se pagó la universidad con desnudos de OnlyFans, fue presentada la temporada pasada. Ahora, investigando para Harper, cuya firme defensa del antiguo trabajo de Sweetpea revela un lado suave del despiadado maquiavélico, es, con diferencia, el miembro del conjunto más fácil de apoyar. Aunque con esta multitud, ese no es un listón muy alto.

La ampliación del alcance hace que sea más difícil para la “Industria” mantener una línea de base consistente. A menudo, Down y Kay aprovechan esto; un interludio en África Occidental lleva literalmente el espectáculo a nuevos lugares, mientras que la atención sobre la decepción doméstica de Yasmin cambia la partitura electrónica de Nathan Micay por cuerdas tipo “Barry Lyndon”. En otras ocasiones, el sexo y las drogas que han sido parte del ADN de la “Industria” desde el principio comienzan a sentirse más discordantes. El programa continúa subiendo la apuesta de las actividades fuera de horario de todos, incluso cuando maduran y tienen más que perder. Mantener a todos juntos, o incluso en el mismo continente, requiere algunas contorsiones leves: un traslado de Harper a Nueva York que flotó en el final de la temporada 3 claramente no sucedió, mientras que un Rishi disminuido (Sagar Radia) continúa dando vueltas incluso después de que su vida se ha derrumbado por completo.

Pero dar un paso atrás para considerar la enorme dificultad de lo que la “Industria” está intentando pone en perspectiva estos crecientes dolores. La tercera temporada fue la culminación de varios años de tensión reprimida. La temporada 4 está construyendo algo, si no enteramente nuevo, entonces sin mucho del andamiaje que alguna vez le dio a la “Industria” una estructura consistente. Es un esfuerzo tan encomiable en principio y tan agradable en la práctica que un poco de margen de maniobra es lo mínimo que la “industria” puede pedir. Y al llevar esto mucho más allá de Pierpoint, el programa ha demostrado que puede y debe seguir yendo aún más lejos.

La cuarta temporada de “Industry” se estrenará en HBO y HBO Max el 11 de enero a las 9 p.m. ET, y los episodios restantes se transmitirán semanalmente los domingos.