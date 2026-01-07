Reseña de ‘Bajo las banderas, el sol’: documental rastrea la dictadura paraguaya

Ubicado –u escondido– entre Brasil y Argentina, el país de Paraguay está prácticamente ausente de la conciencia global. Una nación enigmática para la mayoría, tiene una historia turbulenta que no se forjó de forma aislada sino como consecuencia de los cambios globales y en conversación con ellos.

En el documental de archivo, incisivamente construido, “Bajo la bandera, el sol”, el cineasta Juanjo Pereira posiciona su pequeña patria sudamericana como parte de un contexto geopolítico más amplio al diseccionar el régimen del general Alfredo Stroessner. Una de las dictaduras más largas del mundo, el gobierno de Stroessner, bajo el derechista Partido Colorado, comenzó en 1954 después de un golpe militar y no terminó hasta 1989. Sus promesas de progreso para las masas finalmente se convirtieron en un fino velo para la violencia y las violaciones de derechos humanos.

Un gran porcentaje de todo el material de “Bajo la Bandera” proviene de medios de noticias extranjeros: parte de reporteros franceses, un segmento de la televisión brasileña, algunos pasajes en inglés, además de otros probablemente filmados por camarógrafos anónimos dentro del país, probablemente con gran riesgo. Pereira revisó archivos de todo el mundo para construir el proyecto de no ficción, pero en lugar de simplemente ensamblarlo, él y el editor Manuel Embalse procesaron el metraje para lograr un efecto siniestro, en ocasiones reproduciéndolo al revés, agregando fallas técnicas o modificando la paleta de colores. Estos florecimientos estilísticos se suman a la ya efectiva yuxtaposición de sonido e imagen que resaltan las incongruencias entre lo que predicaba Stroessner y lo que llevó a cabo su gobierno. Declaraciones solemnes sobre la libertad subrayan tomas de estudiantes brutalizados.

A algunos espectadores estadounidenses todavía les puede sorprender enterarse de la participación de su gobierno en perpetuar el sufrimiento de la gente en el extranjero. Como otros autócratas de Sudamérica y otros lugares durante la segunda mitad del siglo XX, Stroessner gobernó con el apoyo de la Casa Blanca, no porque sus políticas aseguraran el advenimiento de la democracia para el pueblo paraguayo, sino porque sirvió a los objetivos estadounidenses de abolir el comunismo en América. Conocida como Operación Cóndor por las agencias de inteligencia, la intromisión de Estados Unidos en la política sudamericana también afectó a Chile, Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay.

Como en un desfile de horrores, los dictadores de algunos de esos países vecinos tienen cameos en “Bajo la Bandera”, ya sea en la pantalla o mencionados en la narración de la época, consolidando aún más el objetivo de Pereira de retratar la situación en Paraguay como parte de una aflicción regional. Durante más de tres décadas, Stroessner visitó a dignatarios más allá de las Américas, incluidos los de Japón y Francia. Los viajes, ya sea tácita o explícitamente, legitimaron su régimen en el escenario mundial, incluso cuando miles de paraguayos fueron obligados a exiliarse o torturados y desaparecidos en sus países. Sin embargo, la atrocidad fue más profunda.

Si Stroessner no te suena como un apellido típico de una persona de una antigua colonia española en América Latina, es porque el dictador, en términos nada ambiguos, simpatizante nazi, era hijo de un padre inmigrante alemán. Pereira dedica una parte sustancial del documental al apoyo de Stroessner a Josef Mengele, el médico nazi detrás de numerosas muertes en Auschwitz, así como de experimentos abominables. Mengele encontró refugio en Paraguay entre otros nazis exiliados y un poderoso aliado en Stroessner, quien le concedió la ciudadanía paraguaya para evitar la extradición. Las preguntas sobre la inquietante conexión quedaron sin respuesta ya que Stroessner controlaba los medios locales y se negaba a obligar a los periodistas extranjeros a hacer preguntas cuando se enfrentaban.

Las canciones de propaganda en guaraní, una lengua indígena que todavía se habla ampliamente en Paraguay, veneran a Stroessner como a un héroe. Y, sin embargo, su gobierno fue acusado de explotar y segregar a las comunidades indígenas. Que el guaraní haya perdurado como lengua enseñada en las escuelas, todavía presente en todos los aspectos de Paraguay, es una rareza fascinante en América Latina. En el análisis de Pereira falta un compromiso más directo con el papel que el idioma jugó en la configuración de la identidad del país durante los años de Stroessner. Aunque la ausencia puede reflejar las limitaciones del material de archivo, cerca del final, un discurso de un miembro del partido de habla guaraní da fe de la fachada de falsa inclusión que Stroessner consiguió.

Una introducción inquietante e informativa al pasado reciente de Paraguay, “Bajo la bandera, el sol” da fe de la noción de interconectividad de la humanidad incluso antes de la era de Internet. Las reacciones en cadena de los asuntos internacionales llegan incluso a los lugares y personas que el Norte Global desestima, a menudo en detrimento de ellos. Al preservar la historia de Paraguay, Pereira está preservando una memoria comunitaria. Prueba de la naturaleza cíclica y reflejada de la historia es la imagen de una estatua derribada de Stroessner que cierra la película, un evento que ahora se ha convertido en sinónimo de un tirano caído, sin importar la latitud.