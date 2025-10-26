Reseña de ‘Anne Rice’s Talamasca’: el drama de AMC es decepcionante

«Entrevista con el vampiro», la salva inicial del intento de AMC de convertir la obra de la autora de fantasía Anne Rice en el llamado Universo Inmortal de programas de televisión, es uno de los mejores programas en el aire. Inteligente, sensual y frecuentemente divertida, “Interview” logra el equilibrio de todas las grandes adaptaciones al preservar y actualizar su material original; Espero extasiado una temporada 3 Diseñado como un documental de rock. sobre el vampiro Lestat (Sam Reid).

El segundo esfuerzo de este plan maestro, “Mayfair Witches”, ha sido una relativa decepción. El drama disperso carece de la pasión y la excentricidad que son, bueno, el alma de “Entrevista con el vampiro”. El vehículo protagonista de Alexandra Daddario tampoco ofrece una visión concisa y específica para diferenciarse del original de Rice: su propia versión de convertir a Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) en un hombre negro que se enamora de su creador. Una segunda temporada llegó y se fue a principios de este año con mínima fanfarria.

El tercer espectáculo de Immortal Universe, “Anne Rice’s Talamasca: The Secret Order» (a la que de ahora en adelante nos referiremos como «Talamasca», porque no seamos ridículos) lamentablemente se acerca más a «Mayfair» que a «Interview» en calidad. La temporada de seis episodios, que fue proporcionada a los críticos en su totalidad, es un intento inconexo y confuso de convertir la centenaria sociedad secreta de Rice en un vehículo para un tibio thriller de espías. El estreno tiene un par de puntos brillantes en la forma de cameos de la estrella de “Interview” Eric Bogosian y, en una aparición confusa pero bienvenida, Jason Schwartzman como un vampiro que vive en el ático del Dakota. (Tal vez sea un gran fanático de Rice, si no lo suficiente como para quedarse más allá de un solo episodio). Sin embargo, una vez que estas ruedas de entrenamiento se desprenden, “Talamasca” nunca logra el impulso para trazar su propio camino.

¿Qué es exactamente la Talamasca y qué hacen sus miembros? Responder a estas preguntas parecería ser un requisito previo básico de un programa que lleva el nombre del grupo ficticio, pero “Talamasca” dejará a los espectadores en gran medida en la oscuridad. El creador John Lee Hancock (“The Blind Side”) y el co-showrunner Mark Lafferty (“Halt and Catch Fire”) posicionan al protagonista Guy (Nicholas Denton) como un clásico sustituto de la audiencia, ejecutando rápidamente la narrativa de un elegido mientras el telépata es reclutado por la misteriosa británica Helen (Elizabeth McGovern, canalizando a sus coprotagonistas de “Downton Abbey”) para unirse a Talamasca en lugar de comenzar una lucrativo trabajo de abogado. De dónde provienen las habilidades de Guy y cómo encajan en la cosmología de este mundo nunca se explica completamente. Supuestamente, los Talamasca son un contrapeso liderado por mortales a fuerzas paranormales como vampiros y brujas, pero claramente tienen algunas herramientas sobrenaturales propias.

El propio Guy demuestra ser un héroe tan genérico como su nombre. Denton, un australiano que podría ser primo de Eddie Redmayne, lucha con su acento estadounidense incluso después de que envían a su personaje a Londres para comprobar una “casa madre” de Talamasca cuando otro agente aparece muerto. Se supone que su entrenamiento durará un año, pero se reduce a una semana porque el tiempo es esencial: una compresión que se lee como una metáfora de esta temporada sobrecargada y apresurada. Guy tiene poca motivación o personalidad además de la búsqueda de su madre, una compañera telépata que creció en un hogar de acogida creyendo que estaba muerta. Resulta que Talamasca estaba detrás no solo de su colocación con una familia de Florida, sino también de las becas que le brindaron una educación de élite.

Como si los profundos bolsillos y las conexiones de Talamasca no fueran lo suficientemente turbios, Guy sigue recibiendo advertencias estándar sobre que «te están mintiendo» y «no se puede confiar en ellos». Estas banderas provienen de una serie de personajes secundarios que abruptamente aumentan y desaparecen en importancia mientras Guy intenta descubrir dónde deberían estar sus lealtades. Las lealtades en constante cambio están destinadas a formar un hilo retorcido en conjunto, aunque el efecto es en gran medida simplemente confuso, especialmente cuando Helen tiene una trama secundaria que investiga su propio pasado que la distrae de su papel como jefa fría y reticente.

El hilo conductor aquí es la búsqueda de un MacGuffin conocido como 752, llamado así por el año de fundación de Talamasca. Es la copia de seguridad de un archivo que se quemó hace 50 años en un incendio en el puesto avanzado de la organización en Ámsterdam, y Helen sigue su rastro al mismo tiempo que Jasper (William Fichtner), un vampiro con un hacha para luchar contra la Talamasca. Fichtner es el único del reparto que ofrece una actuación con el estilo que merece la prosa de Rice, tal vez porque sólo Jasper consigue frases absurdas pero hilarantes como «¡Eres una pulga que rebota en la polla dura de nuestra historia inmortal!» Pero Jasper se ve superado en número por elementos superficiales como el 752, la madre de Guy y la propia familia perdida de Helen, ninguno de los cuales logra infundir una sensación de urgencia.

Con “Talamasca”, las entradas decepcionantes del Universo Inmortal ahora superan en número a las emocionantes. Aunque “Talamasca” termina con suficientes bolas en el aire como para que una temporada 2 parezca asegurada, no se han ordenado conceptos adicionales para la serie. Antes de que eso suceda, sería necesario hacer algo de introspección sobre por qué ni “Mayfair” ni “Talamasca” han estado a la altura de la emoción operística de “Interview”. Hasta entonces, los fans sólo tendrán que esperar por “The Vampire Lestat”.

“Anne Rice Talamasca: La Orden Secreta” se estrenará con dos episodios en AMC y AMC+ el 26 de octubre a las 9 p.m. ET.