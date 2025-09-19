Resbobb y Bigmo se disculpan con Azizah Salsha, pero los resultados están sorprendidos

Yakarta, Viva -Tos esfuerzos de mediación entre los hermanos Adimas Firdaus alias Resbobb y Muhammad Jannah Alias Gran con Nurul Azizah Rosiade o Azizah salsha Terminó en punto muerto.

Leer también: El dúo YouTuber Resbobb y Bigmo van a la investigación criminal, el destino pacífico con Azizah Salsha determinado hoy



La reunión en la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, South Yakarta, el viernes 19 de septiembre de 2025, no logró producir un punto pacífico. Aunque Bigmo y Resbobb han transmitido una disculpa, incluso acompañado de llorar a su madre, Azizah todavía eligió que el caso legal continuó.

«Pero en esta mediación aún no puede estar de acuerdo en la paz, tal vez el proceso legal sigue continuando», dijo el abogado de Azizah, Anandya Dipo Pratama.

Leer también: Ridwan Kamil y Lisa Mariana serán reunidos, la policía mediará la próxima semana



En mediación, Bigmo con voz temblorosa se disculpó por sus palabras en las redes sociales que acusaron a Azizah de tener una aventura mientras la esposa del futbolista de Pratama Arhan.

Leer también: Philo Paz se rompió después de que Azizah Salsha fue prohibido de Pratama Arhan, Netizen: ¡Dios mío, puede Clbk!



«De todos modos, solo quiero disculparme con Kak Azizah y su familia extendida y seguramente seré aún mejor. Especialmente si se le da la segunda oportunidad, seguramente no perderé. Así que quiero disculparme como sincero», dijo Bigmo.

Resbobb también espera que Azizah se perdone a sí mismo y a su hermano menor. Esperaba que su disculpa fuera aceptada para poder estudiar en Surabaya nuevamente.

«Con suerte para la Sra. Azizah, la reportera, perdona a mí y a mi hermana. Donde ahora he estado presente para cumplir con la invitación de mediación por parte de los investigadores como una forma de sentido de mi responsabilidad como un buen ciudadano indonesio. En segundo lugar, mi futuro sigue siendo largo. Espero que Kak Azizah pueda perdonar, también puedo regresar a Surabaya para continuar mis estudios.

Anteriormente informó, el dúo de contenido del creador, Adimas Firdaus alias Resbobb y Muhammad Jannah alias Bigmo, se vio nuevamente viniendo Policía de investigación criminalViernes 19 de septiembre de 2025.

Su presencia no es sin razón. Se dice que Resbobb y Bigmo siguen la agenda de mediación relacionada con el supuesto informe de difamación publicado por Selebgram Nurul Azizah Rosiade o Azizah Salsha.

Bigmo llegó primero con una camisa blanca y una expresión seria, inmediatamente entró en el edificio sin una palabra para el equipo de medios. No hace mucho, fue el turno de Resbobb para aparecer con su asesor legal, Nurwidiatmo. Al igual que Bigmo, también eligió una camisa blanca.

Para tener en cuenta, Azizah reportó oficialmente dos podcasters a la Policía de Investigación Criminal, después de que el nombre fue arrastrado en el tema de la infidelidad viral en las redes sociales. El informado es el propietario de la cuenta Tiktok @ibaratbradprittt y la cuenta de YouTube @niceguymo, que se sabe que es administrada por Muhammad Janna alias Bigmo y Adimas Firdaus alias Resbobb.

El abogado de Azizah, Anandya Dipo Pratama, después de hacer un informe en la Policía de Investigación Criminal, el martes 12 de agosto de 2025, dijo que la pérdida obtenida por su cliente era el buen nombre de la familia que estaba empañada.