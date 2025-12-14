¡Resbaladizo! Resbob aún no ha sido arrestado, la policía dice que ha cambiado de ubicación

Bandung, VIVA – La policía regional de Java Occidental (Java Occidental) continúa investigando un video viral que contiene insultos hacia los partidarios de Persib Bandung, los vikingos y la comunidad sundanesa, que supuestamente fue realizado por un hombre con las iniciales. resbob.

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Occidental, el comisario de policía Hendra Rochmawan, dijo que su partido obtuvo la verdadera identidad del perpetrador y llevó a cabo búsquedas en varios lugares donde se sospechaba que había visitado.

«A partir de los resultados de las patrullas y de las investigaciones desde el principio, hemos obtenido la identidad real del interesado. El equipo también ha llevado a cabo búsquedas en varias ciudades», dijo Hendra, el domingo (14/12/2025).

Muhammad Adimas Firdaus o Resbob. Foto : Instagram @adimasfirdauss

Hendra explicó que lo que Resbob hizo en las redes sociales contenía discursos de odio y hostilidad hacia ciertos grupos o tribus, especialmente los sundaneses.

El vídeo, continuó, podría provocar una fuerte reacción del público. Este artículo tiene el potencial de difundir el odio.

«El contenido es claramente un discurso de odio y una forma de hostilidad al mencionar e insultar a la tribu sundanesa», dijo.

En cuanto a los informes públicos, la Policía Regional de Java Occidental ha recibido dos informes oficiales. El primer informe provino del grupo de apoyo de Persib Bandung, Viking, con el número LP/B/674/XII/2025/SPKT Policía Regional de Java Occidental con fecha del 11 de diciembre de 2025, que fue informado por Ferdy Rizky Adelia. El segundo informe provino de elementos de la comunidad de la Alianza Sunda Ngahiji, informado por Denny Suwarti.

«Combinaremos los dos informes porque el objeto del informe es el mismo», dijo.

Hasta ahora su partido continúa persiguiéndolos, la policía ha realizado rastreos en varias zonas. Añadió que el equipo fue primero a Yakarta, incluida la casa de los padres del perpetrador. La búsqueda continuó luego hasta Java Oriental, específicamente Surabaya y Pasuruan, y se encontró con la novia del perpetrador.

«Según la información de la investigación, el interesado ha regresado al oeste, es decir, a la región de Java Central», explicó.

Hendra enfatizó que la policía seguirá haciendo los máximos esfuerzos para asegurar a los perpetradores dondequiera que estén. También pidió apoyo y oraciones de la comunidad para que el proceso de aplicación de la ley se desarrolle sin problemas.

Hizo un llamamiento a las personas que conocen el paradero del perpetrador para que informen inmediatamente a la policía y no se tomen la justicia por su mano. Además, se pide a los familiares o personas más cercanas al autor que aconsejen al interesado que se entregue.