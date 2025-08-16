Requisitos absolutos para la justicia social y la estabilidad nacional

Yakarta, Viva – Director de escuela Universidad Estatal de Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar evalúa al presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto muy inquietud al aplicar el principio de que ley debe aplicar a todos sin excepción.

Esto se dijo que Harris apreció el discurso estatal del presidente Prabowo Subianto que colocó a la policía como una de las principales agendas de su gobierno.

«El Presidente enfatiza una ley justa, transparente e indiscriminada como una condición absoluta para la justicia social y la estabilidad nacional. El principio noble debe aplicarse y solo será significativo si se traduce en pasos concretos. Estamos seguros de que Pak Prabowo puede ejecutar este pozo y consistentemente», dijo Harris, sábado 16 de agosto de 2025.

Además, dijo el canciller adjunto de la Universidad de Jayabaya, la condición de la aplicación de la ley en Indonesia hasta ahora todavía hay muchos que deben abordarse. Prácticas de corrupción, mafia judicial, a la aplicación de la ley que a menudo se dibujan político Haz que la gente sea escéptica.

«Este es un impulso importante. Al comienzo del mandato del Presidente, el capital político sigue siendo fuerte, las expectativas públicas siguen siendo altas, y la resistencia de la élite no se ha consolidado completamente. Esta es una oportunidad de oro para fomentar reformas legales sustanciales, por ejemplo, al mejorar el Doctoria de la Ley de la Independencia de la Independencia de la Ley y el Sistema de Supervisión del Supervisión», dijo Harris Who también el Presidente del Doctoria de la Ley de la Ley de la Indeo (iaDhi.

Reconoció la implementación de todo eso fue un desafío para el gobierno de Prabowo.

«La existencia de la resistencia interna de la burocracia legal que durante mucho tiempo ha estado acostumbrada a la cultura transaccional, no es fácil de cambiar. Por otro lado, la tendencia de la intervención política de los propietarios de interés también puede obstaculizar la reforma. Esto debe observarse realmente», explicó.

Harris también subrayó el compromiso del presidente Prabowo en la aplicación de la ley indiscriminadamente. La ley debe aplicarse a todos sin excepción.

Según él, hay varios pasos que deben tomarse. Primero, el gobierno necesita fortalecer la independencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El proceso legal, especialmente en casos que involucran a la élite política o un aparato estatal, debe estar realmente libre de la intervención de poder.

En segundo lugar, la transparencia es la clave. El manejo de casos principales, como la corrupción a escala nacional debe hacerse abiertamente para que el público pueda evaluar la consistencia del propio gobierno.

«El tercero, debe haber una política de tolerancia cero para los funcionarios estatales que abusan del poder. Sin este tipo de firmeza, la confianza pública colapsará. Y la cuarta protección de los agentes de la ley que se atreven a ser independientes deben estar garantizados, para que no sean fácilmente intimidados o cambiados solo porque manejan casos sensibles», explicó ⁠Wakil.

Aludiendo al papel de las organizaciones profesionales en el campo de la ley, como Peradi, Ikadin y otros, el Prof. Harris enfatizó la importancia de la colaboración integrada entre todas las partes interesadas.

«La reforma legal no solo puede ser impulsada por el estado. Organizaciones profesionales legales como Peradi, Ikadin y otros tienen un papel importante como un pilar de apoyar al sistema legal con integridad. Pueden fortalecer los defensores de los estándares éticos, garantizar que se mantenga la competencia profesional y brinde activamente aportes a las regulaciones que discuten el gobierno y el parlamento», dijo Harris.

Además, agregó, las organizaciones profesionales también pueden funcionar como un enlace entre el sistema legal y la comunidad, a través de la educación jurídica pública que hace que los ciudadanos sean más conscientes de sus derechos y obligaciones.

Por eso, Harris continuo, la colaboración ideal entre el estado y la organización profesional legal debe basarse en el principio de los controles y los equilibrios. El estado proporciona espacio y protección para que las organizaciones profesionales puedan hablar críticamente, mientras que las organizaciones profesionales contribuyen a fortalecer la confianza pública en el sistema legal al defender la integridad.

Finalmente, según el presidente de la Junta de Síndicos de la Unión de Medios de Siber de Indonesia (SMSI), el discurso estatal del presidente Prabowo abrió la oportunidad de hacer de la ley los pilares principales del soberano y justo del estado.

Sin embargo, este impulso solo significará que es seguido de pasos concretos, seriedad política y una estrecha colaboración con la organización profesional legal.