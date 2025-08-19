República Dominicana, Chile apunte a más coproducciones

Entre los múltiples paneles que tienen lugar en el Festival de Cine de Santiago (Sánfica) El espacio de la industria, Santiago Industria, es uno en la República Dominicana, que cuenta con dos incentivos clave que han impulsado producciones locales e internacionales en la nación caribeña.

Industria sanfica La directora Gabriela Sandoval moderará el panel del 20 de agosto compuesto por Fernando Santos, la productora dominicana detrás de las coproducciones tan exitosas como «Cocote«Y» Sugar Island «, director chileno Matiias bize y Marìa Victoria Hernández, segundo secretario y jefe de comunicaciones en la Embajada de la República Dominicana en Chile.

Bize, quien dirigió «una vez a la semana» («en la piel») una versión dominicana de su drama chileno «en la cama» («en la cama»), planea regresar a la República Dominicana el próximo año con un nuevo proyecto, «La Colmena colmenas. Cuando llega su problemática hija, su relación tensa se suma a sus problemas.

Dice Bize de su experiencia filmando «Una vez a la semana» con el productor local Lorimar Films: «Fue increíble. Trabajé con un gran equipo, combinando a algunas de mis personas [Chilean cinematographer Arnaldo Rodríguez and editor Valeria Hernandez] con una tripulación mayormente dominicana. La República Dominicana no solo es excelente para sus impresionantes ubicaciones, sino también para sus oportunidades de coproducción y financiamiento y talento de alto calibre. Debido a que han estado filmando mucho localmente, sus habilidades han mejorado significativamente «.

Santos, cuyos créditos incluyen «Cocote» de Nelson Carlo de Los Santos, una coproducción dominicana de 2017 con Argentina, Alemania y Qatar, que ganó en Locarno, y más recientemente «Sugar Island», una coproducción con España que se estrenó en Venice el año pasado, tiene las mismas opiniones.

«Si un país solo ofrece créditos fiscales, pero su producción de películas nacionales es débil, entonces no va a funcionar; los equipos de películas locales necesitan desarrollar su experiencia en el set y fortalecer sus habilidades», dice.

La presentación de Hernández discutirá el actual crédito fiscal transferible del 25% (Artículo 39) y, en particular, el Artículo 34 de la Ley de Cine Dominicana, que extiende una de las herramientas financieras más competitivas de la región, lo que permite a las empresas deducir hasta el 100% de su inversión en producciones dominicanas de su impuesto sobre la renta, hasta el 25% de su responsabilidad fiscal anual. Esto se complementa con amplias exenciones fiscales para bienes y servicios vinculados a la producción, que incluye equipos, salarios, postproducción, gastos de viaje y seguros.

Además, el Fondo de Promoción de la Cine (Fonprocine) ha introducido una nueva categoría para coproducciones minoritarias, abriendo puertas para asociaciones entre productores dominicanos y extranjeros. Respaldado por una base de tripulación local en expansión, equipos de primer nivel y la supervisión de la Comisión Dominicana de Cine (DGCINE), dirigida por Marianna Vargas, el país ofrece un entorno transparente para producciones internacionales.

Según Vargas, la República Dominicana mantiene los tratados bilaterales con Italia, España y Uruguay, pero también es miembro del programa de Ibermedia, que sirve como un acuerdo general.

«Lo que es interesante, y lo que nos diferencia de muchos, por ejemplo, Francia, es que no requerimos un [co-production treaty] para coproducir. Si la película califica para nuestra nacionalidad, eso ya es un pie en la puerta ”, le dice Variedad, Agregar que las conversaciones de tratados de coproducción están en marcha con Argentina y Turquía.

«En 2023, el país presentó 11 coproducciones, y desde la creación de la Ley 108-10, se han publicado 36 coproducciones», señaló.

«Es muy fácil solicitar los incentivos», dijo Hernández, «la parte más complicada está asegurando fondos de empresas privadas, porque la ley de cine de la República Dominicana, específicamente los artículos 34 y 39, depende de los incentivos fiscales para las empresas. Entonces, usted vaya al Instituto de la República Dominicana, DGGINE, DGCINE, para tener la coproducción y el presupuesto de presupuesto. – Luego puede acercarse a las empresas privadas para ver cuáles ayudará a cubrir esa cantidad con sus impuestos, por así decirlo «.

«Ahora, las autoridades, tanto la autoridad cinematográfica como la autoridad fiscal, tienen sus propias reglas, que también están alineadas con el acuerdo de coproducción ibero-estadounidense. Después de cumplir con esos requisitos, el proceso es directo y puede obtener la aprobación tanto para el presupuesto como para la coproducción. DGCINE tiene un tiempo de respuesta establecido, pero generalmente es bastante rápido», explicó.

Hernández señaló que la ley cinematográfica de la República Dominicana no considera la vida de una película después de que se realiza, su marketing y distribución, en otras palabras. El país no tiene una fuerte entidad promocional como CinemachilePor ejemplo. «Creo que podemos complementarse entre nosotros en ese sentido», dijo Hernández sobre el hábil posicionamiento de Chile de sus películas en mercados y festivales.

De hecho, al fusionar la fuerte perspicacia de marketing de Chile, el prestigio internacional y la aclamada narración de historias con los incentivos, la infraestructura y la ubicación estratégica de la República Dominicana, ambos países pueden ganar. La República Dominicana imagina las coproducciones con Chile como el «emparejamiento perfecto»: unir talento, recursos y creatividad para dar vida a las historias originales y ampliar el alcance global del cine latinoamericano.

El 21calle Sanfic comenzó el 17 de agosto y se envuelve el 24 de agosto.