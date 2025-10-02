Representantes de Pegadaian que compiten en edición de deportes electrónicos de clase mundial, campeón Microsoft Excel World Championship Indonesia 2025

VIVA – PT Pegadaiano Cuida un logro brillante al ganar todo el título de campeonato en la categoría de bumn de Microsoft Excel World Champion (WEWCI) 2025. Este éxito es una prueba clara del compromiso de la casa de empeño para mejorar la competencia. digital y alta competitividad a nivel mundial.

La participación de Pegada en PEWCI 2025 es una forma de soporte de la compañía para mejorar las competencias digitales de cada empleado. El evento para recibir 2025 se realizó dividiendo a los participantes en dos categorías, SOE y profesionales. La clasificación superior de las dos categorías se enfrenta a competir por el campeón nacional, que luego se convertirá en un representante de Indonesia a nivel mundial.

La delegación de Pegada aseguró con éxito las posiciones de los campeones 1, 2 y 3 en los playoffs de la categoría de bumn.

Campeón 1: Bintang M Wardana – Pt Pegadaian

Campeón 2: Rama Andhika – Pt Pegadaian

Campeón 3: Tiar Arisandy – Pt Pegadaian

Este logro fue seguido por otros representantes de Pt Pegadaian, incluido Mohammad Ridwan en sexta posición, y Rikcy Almeda que ocupó la séptima posición. Continuando con su viaje de competencia en la Gran Final, los tres campeones que lograron eliminar la categoría de podio de podio en esta categoría de bumn y compitieron con los campeones en la categoría profesional. Bintang M Wardana logró ganar la posición 5, Rama Andhika ocupó la posición 6, mientras que Tiar Arisandy estaba en la octava posición nacional.

El director de PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan expresó su apoyo y aprecio por el logro del pueblo pegada en esta competencia de deportes electrónicos de clase mundial.

«Estamos muy orgullosos de los logros gloriosos inscritos por Bintang, Rama y Tiar. Estos resultados demuestran que las habilidades analíticas y el dominio de la tecnología, especialmente Microsoft Excel. Antes de participar en 2025», dijo Damar.

El éxito de lograr todos los podios en la categoría de bumn demuestra que la gente de Pegadaian tiene una alta competencia, dedicación y competitividad para enfrentar desafíos analíticos y digitales a nivel mundial. Este logro no es solo una victoria personal, sino también la afirmación de la inversión de la compañía en el desarrollo de recursos humanos de alfabetización superior y tecnológica (recursos humanos).

«Este logro será una inspiración para que todos los empleados de Pegadaian continúen perfeccionando la capacidad de realizar una casa de empeño como una compañía de liberación digital y de clase mundial», agregó Damar.

Pegadaian se compromete a continuar el programa de desarrollo y desarrollo de empleados para garantizar que la empresa siempre tenga los mejores talentos que estén listos para competir y contribuir significativamente a la transformación digital de la compañía.

El ganador del Campeonato Mundial de Microsoft Excel Indonesia 2025 representará a Indonesia en el evento de la Copa Mundial de Modelado Financiero en Las Vegas. Esperemos que los representantes de Indonesia compitan con éxito en la competencia internacional de Eport y ganen la mejor posición para enorgullecer a Indonesia en la arena mundial.