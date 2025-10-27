Representantes de la industria israelí rechazados por IDFA mientras Fest respalda el boicot

Cifras de la industria israelí de importantes instituciones, incluidas DocAviv Festival, el mercado CoPro y la emisora ​​pública Kan han sido rechazados para asistir al Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, uno de los festivales de documentales más importantes del mundo.

IDFAque esta debajo el nuevo liderazgo de Isabel Arrate Fernándezha respaldado el boicot a la industria cinematográfica israelí, impulsado el mes pasado por la organización Film Workers for Palestina y firmado por casi 4.000 nombres de la industria del entretenimiento. Esto incluía estrellas de Hollywood como Emma Piedra y Joaquín Fénixquienes prometieron que se negarían a trabajar con instituciones cinematográficas israelíes “cómplices de crímenes de guerra” en Gaza.

Como tal, IDFA se negó a entregar una acreditación a los representantes de DocAviv, así como a CoPro y Kan, porque reciben algunos fondos del presupuesto estatal israelí.

hablando con VariedadMichal Weits, directora y productora de documentales aclamada por la crítica que tomó el mando de DocAviv el año pasado, dice que ella y sus homólogos de Kan y CoPro «recibieron una carta de rechazo del IDFA». Weits agregó que “la carta decía que no nos van a dar acreditación porque somos cómplices del genocidio, lo cual obviamente no es cierto”.

Weits insiste en que DocAviv es un festival de cine documental independiente. “Incluso si el 25% de nuestro presupuesto proviene de fondos públicos, estamos proyectando películas que son muy críticas con el gobierno, además de oponerse a la guerra y a la ocupación, porque nuestro objetivo es construir puentes entre palestinos e israelíes”, argumenta Weits, quien anteriormente dirigió el documental de 2021 “Blue Box”, que muestra cómo el Fondo Nacional Judío adquirió tierras en Palestina antes y después de la creación del Estado de Israel.

El gobierno no dicta la programación en DocAviv, dice Weits, y el festival «siempre ha resistido la presión política». Como ella señala: «Aún no somos una dictadura. Todavía somos un país democrático, no como Rusia, por lo que podemos tener un festival de cine independiente incluso si recibimos fondos públicos».

Weits, cuya casa fue destruida por un misil durante la guerra entre Israel e Irán el 22 de junio, dice que IDFA le ofreció una acreditación personal pero la rechazó porque no quiere sentar un precedente y cree firmemente que el boicot es injusto.

Contactado por Variedad, Arrate Fernández se refirió al boicot y dijo: “Para este año, las organizaciones de Israel que reciben apoyo del gobierno no recibieron acreditación, aunque esta decisión será revisada el próximo año”.

Dijo que el IDFA evalúa “las películas y los cineastas independientes individualmente y caso por caso” y “esto también se aplica a las solicitudes de las instituciones”, y agregó: “Si un proyecto tiene vínculos demostrables con gobiernos responsables de graves violaciones de derechos humanos (por ejemplo, a través de financiación estatal directa), generalmente no es seleccionado”.

El jefe del IDFA explicó que esta directriz anteriormente “llevó al IDFA a rechazar ciertas películas de Irán y, desde la invasión a gran escala de Ucrania, de Rusia, así como de otros países”.

«También se han hecho excepciones, incluidas dos películas israelíes el año pasado que recibieron financiación estatal pero fueron seleccionadas debido a su tema crítico», dijo, y agregó que «las delegaciones oficiales del gobierno o las instituciones afiliadas al estado de dichos países no reciben acreditación, aunque los profesionales del cine individuales siguen siendo elegibles».

Weits dice que a lo largo de los años, DocAviv ha proyectado muchos documentales críticos de izquierda que han provocado la furia del “ministro de cultura, quien dijo que traicionamos al país”, citando “Advocate”, un documental de 2019 sobre Lea Tsemel, una abogada israelí de derechos humanos que representa a los terroristas palestinos. Otro ejemplo de un documental que alborotó las plumas es “1948: Recuerda, no recuerdas”, que arroja luz sobre los acontecimientos que rodearon la conquista de la aldea palestina en la guerra árabe-israelí de 1948.

El mes pasado, en los Premios Ophir de Israel –el equivalente del país a los Oscar– la nominación a mejor película fue para “The Sea”, un drama en lengua árabe sobre un niño palestino de Cisjordania que arriesga su vida para ir a la playa en Tel Aviv. Votada por la Academia Israelí de Cine y Televisión, que reúne a casi 1.100 cineastas, productores y actores, “The Sea” calificó automáticamente para representar a Israel en la carrera internacional de largometrajes de los Oscar. El gesto político no encajó bien con el ministro israelí de cultura y deportes, Miki Zohar, quien inmediatamente prometió recortar la financiación para la Academia de Cine de Israel. Premios Ofir.

Durante su primer año al frente de DocAviv, Weits dice que su «sueño es proyectar películas que cuenten lo que está sucediendo en Gaza, lo que está sucediendo en Cisjordania, Irán y el Líbano».

«Quiero que el público israelí vea gente del otro lado de la valla», continúa, «pero nadie me dará esas películas porque soy israelí». Desde el boicot, Weits dice que ha visto caer en picado los recursos para oportunidades de coproducción internacional. «Todo el mundo tiene miedo de cooperar con Israel, por lo que se ha vuelto mucho más difícil crear coproducciones y trabajar con socios fuera de Israel».

Weits añade: «La cultura y el cine son la única forma de comunicarse entre sí. Pero el boicot quiere que nos aislemos y desaparezcamos, y aun así creo que nuestra voz es importante».