Representante de Al Khoziny Ponpes transmitió una disculpa y tristeza a la familia de la víctima

Sidoarjo, Viva – El representante de Al Khoziny Pesantren (Ponpes) en Baduran, Regencia Sidoarjo, Java Oriental, habló. En su declaración ante los medios de comunicación, los representantes de Ponpes, M. Zainal Abidin, expresaron una profunda tristeza por la muerte de 67 estudiantes Ponpes de Al Khoziny En el incidente caótico de la Musola en el Pesantren.

Mientras contenía sus lágrimas, Zainal Abidin creía que los estudiantes que murieron en un estado de Thalabul ‘ilmi o estudiando y testificando que murieron en un estado de Khusnul Khotimah.

«Primero, entregando a Innillahi wa inna Ilaihi Rojiun, participó en una condolencia profunda por la muerte de cuadros especiales, nuestros Santri, creemos que murieron en la condición de Thalabul ‘Ilmi, purifican en un estado de oración.

En su declaración frente al equipo de medios, Zainal, que representó al internado islámico, Al Khoziny, también se disculpó con la familia, si hasta ahora no había brindado el máximo servicio a los estudiantes que estudiaron allí. No solo eso, su partido también se disculpó con toda la comunidad si durante el proceso de búsqueda que duró hasta el martes hubo palabras o palabras que no disfrutaron de los corazones de la comunidad.

«Nos disculpamos profusamente, representar a la familia de Ndalem cuando no hemos podido brindar servicios a los estudiantes al máximo. También nos disculpamos con todas las personas que pueden estar el primer día del viaje hasta hoy, hay cosas que son menos sabiduría», dijo.

En esa ocasión, su partido también expresó su gratitud al gobierno del gobierno local y central, a los equipos Basarnas y BPPD que habían ayudado en este incidente.

«Agradecemos a miles de gratitud a la comunidad y al gobierno central, la provincia, el distrito y las comunidades circundantes que contribuyen, una participación extraordinaria en esta situación. No podemos dar una respuesta de todo lo que está presente, todos los que contribuyen. Solo las gracias pueden ser una buena nota para todos los que participaron de BPPD, Basarnas, de todos de todos los ministerios», dijo.