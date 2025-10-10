Representando una escena de aborto espontáneo, Titi Kamal se deja llevar por emociones del mundo real en la película de terror Getih Ireng

VIVA – Película sangre negra listo para aparecer en las pantallas gigantes de Indonesia a partir del 16 de octubre de 2025. Películas de terror que fue tomado de un hilo viral por Jero Point, muestra Titi Kamal como Rina, una esposa que realmente anhela tener hijos, pero sigue teniendo abortos espontáneos debido a perturbaciones sobrenaturales. Juntos Darío Sinathrya que interpreta a su marido, Pram, ambos se ven envueltos en una historia de terror llena de emoción y sacrificio.

Dirigida por Tommy Dewo y producida por Rocky Soraya, esta película no sólo muestra escenas de miedo propias de Hitmaker Studios, sino que también resalta el lado emocional de una madre que ha perdido la esperanza de tener hijos. En una conferencia de prensa cinematográfica sangre negraTiti Kamal comparte abiertamente sus experiencias personales que hacen que su papel sea muy profundo. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Conferencia de prensa de la película Getih Ireng con elenco, productores, director y escritor

«Para el propio desafío de Rina, se representa a Rina, ella es una figura que acaba de casarse con Pram y realmente quiere tener hijos. Pero por alguna razón, el terror de un abuelo misterioso provocó que su feto incluso abortara. Eso fue muy difícil para mí, para mí interpretar a Rina, porque qué madre no estaría triste si perdiera a su hijo. Seguramente todas las madres en este mundo estarían tristes», dijo Titi Kamal durante una conferencia de prensa en la ciudad de Senayan el jueves 9 de octubre. 2025.

Titi admitió que se emocionó cuando interpretó la escena de una madre que tuvo un aborto espontáneo. Recordando que él personalmente había vivido algo similar en el pasado, lo que le hizo profundizar más este papel en la película, pero aún así estaba adaptado al personaje de Rina que interpretaba.

«Y para interpretar ese papel, realmente traté de reconstruir el personaje. En ese momento, el personaje de Rina también me involucraba personalmente. En ese momento, antes de tener mi primer hijo, tuve un aborto espontáneo, pero no funcionó. Eso me entristeció después de haber esperado 3 años. Así que tomé esa tristeza también, pero la adapté al personaje de Rina», explicó.