Representando al pueblo de la República de Indonesia, estamos orgullosos

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento Indonesio Señora. afirmado estar orgulloso del llamado a apoyo presentado por el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto a Palestina En su discurso en la cumbre PBB.

Según él, el discurso no solo se jactó del pueblo indonesio. Pero, ese apoyo también representaba la voz del pueblo indonesio hacia la condición de Palestina.

«Nosotros, el DPR, nos sentimos orgullosos de que Indonesia o el presidente Prabowo represente a Indonesia, el pueblo de Indonesia. Dar discursos afirman que Indonesia continúa declarando su posición como un país libre activo, luego continuará apoyando la independencia palestina», dijo Puan a los periodistas del complejo del parlamento, senayan, centro de Jakarta, 23 de septiembre, 2025.

«Y afirma que con la situación mundial del mundo como esta declaró nuestra posición para continuar apoyando a la humanidad en Gaza», dijo.

El foro de la ONU se llama Puan como el impulso adecuado para Indonesia en la expresión de votos relacionados con los problemas globales, incluida Palestina.

Anteriormente informó, el presidente de la República de Indonesia, PRABOWO Subianto, enfatizó que Indonesia siempre fue consistente en proporcionar una solución de dos estados como una forma de paz Relacionado con la tragedia humanitaria que tuvo lugar en Gaza, Palestina.

Prabowo reveló esto en un discurso de la Conferencia Internacional de Alto nivel (Cumbre) para un asentamiento pacífico de problemas palestinos y la implementación de soluciones de dos estados celebradas en el Edificio de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UN), Nueva York, Estados Unidos, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Presidente Prabowo Subianto Foto : Antara/Ho-A Photo/Loey Felipe

«Por lo tanto, Indonesia reiteró su compromiso con las dos soluciones del país en el tema palestino. Solo esta solución de dos países traerá paz», dijo Prabowo.

Prabowo afirmó que Indonesia reconocería a Israel, si Israel reconociera a Palestina primero.

«Debemos garantizar el estado del estado palestino, pero Indonesia también declaró que después de que Israel reconoció la independencia y el estado de los palestinos, Indonesia reconocerá inmediatamente el estado de Israel y apoyaremos todas las garantías de seguridad israelíes», dijo.

El jefe de estado también expresó una profunda preocupación por la tragedia humanitaria en curso en Gaza. Prabowo condenó fuertemente los actos de violencia contra los civiles que hacen Gaza.