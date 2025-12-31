Reposta combustible en esta gasolinera y podrás ir a la playa al mismo tiempo

Jacarta – Pertamina Patra Niaga proporciona servicios Gasolinera que apoya la comodidad de viaje de las personas. Uno de ellos es a través de la gasolinera Main Raya Banyuglugur, Situbondo, que está integrada con la zona. área de descanso y tiene acceso directo a la playa por la parte trasera de la zona de la gasolinera.

Secretario Corporativo Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, dijo que se espera que el desarrollo de gasolineras con instalaciones completas brinde comodidad al público mientras viaja.

“No sólo fomentamos las gasolineras como lugares para repostar bbmsino también como un lugar seguro y cómodo, como la gasolinera Utama Raya que puede utilizarse como lugar recreación. «Con las instalaciones de apoyo disponibles, la gente puede descansar, disfrutar de las vistas y continuar su viaje en mejores condiciones», explicó Roberth, citado en su comunicado oficial, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Ubicada en la ruta principal de Pantura, Java Oriental, esta gasolinera es la opción adecuada para que los usuarios de vehículos privados y los conductores de larga distancia descansen antes de continuar su viaje. La gasolinera Main Raya Banyuglugur tiene un ambiente diferente con vistas a la playa a la que se puede acceder con una entrada asequible, que cuesta alrededor de Rp. 5.000 por persona.

En términos de servicios energéticos, Utama Raya Banyuglugur SPBU proporciona varios productos de combustible Pertamina, que van desde Pertamax, Pertamax Turbo, Pertalite, Pertamina Dex hasta Biosolar, para que las personas puedan ajustar las necesidades de sus vehículos durante el viaje.

No sólo eso, esta área de descanso también está equipada con varias instalaciones de apoyo, empezando por

desde alojamiento en forma de hoteles y villas con vistas a la playa, restaurantes, cafeterías, salas de oración, hasta instalaciones sanitarias en buen estado que suman alrededor de 80 unidades. La integridad de estas instalaciones favorece la comodidad y seguridad de los desplazamientos de las personas, especialmente de aquellas que cruzan rutas interurbanas e interprovinciales.

Esta experiencia la sintió directamente un cliente de la gasolinera, Yopi, que viajaba de Surabaya a Banyuwangi. Evaluó que el servicio en la gasolinera Main Raya Banyuglugur funciona bien.

«El servicio es bueno, bastante rápido y la cola no está demasiado ocupada. Las instalaciones son buenas, puedes mirar la playa, los niños también pueden disfrutarla. La vista de la playa es muy buena», dijo Yopi. Además, también valoró la limpieza de los baños de la zona de la gasolinera, que consideró bien mantenidos.