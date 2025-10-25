Reporto la última situación de seguridad y seguridad social.

Jacarta – Se sabe que el presidente Prabowo Subianto coordinó con Jefe de la Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo antes de partir hacia Kuala Lumpur, Malasia, el sábado (25/10/2025) por la tarde. La visita fue con el fin de asistir a la 47ª Conferencia de Alto Nivel de la ASEAN (KTT).

Lea también: El presidente brasileño Lula da Silva quiere convertirse en miembro de pleno derecho de la ASEAN



En la reunión que tuvo lugar en Yakarta se discutió la situación de seguridad y orden público (kamtibmas) en el país antes de la partida del Presidente.



Presidente Prabowo Subianto Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Lea también: El primer ministro japonés Sanae Takaichi hará su primer debut en la cumbre de la ASEAN



«Esta tarde, antes de irse, coordinó con el jefe de la Policía Nacional», dijo el ministro de Estado, Prasetyo Hadi, en una declaración virtual en Yakarta, citado por ANTARA.

En esa ocasión, el Jefe de la Policía Nacional acompañó la partida del Presidente Prabowo para asistir Cumbre de la ASEAN Explicó que estaba entregando el último informe sobre las condiciones de seguridad nacional.

Lea también: El Ministro Coordinador Airlangga y el Ministro de Asuntos Exteriores Sugiono llegan a Malasia y acompañan a Prabowo en la Cumbre de la ASEAN



Además de informar sobre la situación de la seguridad y la seguridad social, el Jefe de la Policía Nacional también realiza un seguimiento de una serie de políticas y programas gubernamentales que preocupan al Jefe de Estado.

«Como jefe de la Policía Nacional, antes de su partida informé de la situación más reciente, especialmente en lo que respecta al desarrollo de la seguridad social y el orden en el país», dijo el jefe de la Policía Nacional, Listyo Sigit Prabowo. (Fuente ANTARA)