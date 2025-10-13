Reportando a Purbaya, el jefe de BTN revela que la absorción de fondos gubernamentales alcanza el 42 por ciento

Jacarta – Director principal de PT Bank Tabungan Negara (Persero) alias Tbk BTN, Nixon LP Napitupululogros reveladores consumo de fondos gubernamentales colocado en BTN ascendió a 25 billones de IDR.

Así lo afirmó luego de asistir a una reunión de inversionistas con el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, que se llevó a cabo en la Sede de la Dirección General de Impuestos (DJP) del Ministerio de Finanzas.

Nixon explicó que hasta ahora los fondos han sido absorbidos hasta el 42 por ciento o Rp. 10,5 billones, y la realización total de retiros de deudores alcanzó Rp. 4,5 billones.

«Así que a partir de septiembre (nuestra absorción) alcanzó los 10,5 billones de rupias. Acabamos de desembolsar (desembolsar) 4,5 billones de rupias», dijo Nixon, el lunes 13 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

Admitió que había informado de este logro al Ministro de Finanzas Purbaya. Sin embargo, Nixon admitió que su partido todavía ordenaría primero los datos de sus deudores, antes de desembolsar los compromisos registrados.

El objetivo es que la absorción de todos los fondos gubernamentales por parte de BTN se complete en noviembre de 2025. Nixon también confirmó que la distribución sería para Crédito de Vivienda Pública (hipoteca) tanto subvencionados como no subvencionados.

«Son los consumidores, KPR. Hay subsidios y no subsidios, los hay de todo tipo», dijo Nixon.

En cuanto a la menor absorción por parte de BTN en comparación con Bank Mandiri, BRI y BNI, Nixon explicó que la diferencia estaba en el segmento corporativo de deudores de BTN, que no era tanta como la de otros bancos estatales.

Según él, la absorción media de crédito de BTN ronda los 10 billones de euros al mes, aunque Nixon cree que la absorción aumentará rápidamente hacia finales de año.

«Así que el BTN (absorción) promedio es de esa cantidad por mes, 10 billones de IDR. Pero hacia finales de año generalmente se vuelve más rápido porque tenemos un oleoducto, no va a ninguna parte», dijo.