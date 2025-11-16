Reparto completo de ‘Real Housewives of Rhode Island’, primer tráiler ambientado en BravoCon

El último día de BravoCondurante un panel de “Pregúntale a Andy”, el productor ejecutivo de “Real Housewives” Andy Cohen anunció el elenco oficial de “Las verdaderas amas de casa de Rhode Island,» el última entrada en la megafranquicia de Bravo. Cohen también confirmó que se ha elegido una nueva temporada de “The Real Housewives of New York City” y que comenzará a filmarse pronto. Cohen se negó a nombrar quién aparecerá en la temporada 16, pero es seguro decir que los asistentes a la BravoCon Erin Lichy, Sai De Silva y Jessel Taank estarán entre ellos. Brynn Whitfield y Ubah Hassan, cuya tóxica pelea envenenó la ya débil decimoquinta temporada, ya han anunciado sus salidas (que eran conclusiones inevitables).

Cohen también expresó confianza en que “The Real Housewives of New Jersey”, actualmente en pausa, regresará eventualmente.

Con “The Real Housewives of Rhode Island”, como se rumorea, ya que ambos fueron vistos filmando, la ex concursante de “Bachelor” y “Bachelor in Paradise” Ashley Iaconetti es uno de los miembros del elenco de tiempo completo del programa, y ​​Dolores Catania de “The Real Housewives of New Jersey” (quien también fue una de las ganadoras de la temporada 3 de “The Traitors”) es una “amiga” del elenco. (Las biografías oficiales del elenco completo se incluyen a continuación).

El casting de Iaconetti es la primera vez que una estrella de Bachelor Nation pasa a “The Real Housewives”. Iaconetti, un influencer, copresenta el podcast «Almost Famous» con el ex soltero Ben Higgins. Apareció en la temporada de Chris Soules de “The Bachelor” en 2015 y luego se casó con su compañero de reparto de “Bachelor in Paradise”, Jared Haibon. (Tienen dos hijos).

Y ella es nueva en Rhode Island, enfatiza el avance del programa. Es la voz de Iaconetti la que da el pistoletazo de salida, sirviendo de guía. “En Rhode Island, todo el mundo se conoce a todo el mundo”, dice entre olas rompiendo y tomas de enormes mansiones con drones. «La gente aquí no menosprecia a otros estados. Pero les extraña que existan otros estados».

En cuanto a Catania, la presentan al programa en relación con su amiga doble, Liz. Con “The Real Housewives of New Jersey” actualmente en pausa, Catania se ha mudado a pastos más fértiles y su biografía del elenco dice: “Rhode Island capturó la vida de Dolores. corazón hace años, y desde entonces anhela regresar. Con su querida amiga Liz McGraw viviendo allí, y un proyecto empresarial compartido en el horizonte, un verano bañado por el sol y lleno de playa es algo natural para esta chica de Jersey”.

Aquí está su lema oficial: «Puede que vivan en el estado más pequeño del país, pero ¿su drama? Extra grande».. Mientras “The Real Housewives” cumple su vigésimo aniversario el próximo año, Bravo está expandiendo la distinguida franquicia con “The Real Housewives of Rhode Island”, destacando a un grupo fresco y carismático de mujeres cuyas vidas se entrelazan a lo largo de la histórica costa del lujo de Nueva Inglaterra. “

“The Real Housewives of Rhode Island” se estrenará el próximo año.

Alicia Carmody

Rhode Island hasta la médula, alicia no se avergüenza de sus raíces, solo espera hasta que la escuches decir «galleta.» Después de ocho años de compromiso con su prometido Billy Kitsilis, este “Novia fugitiva« todavía no está listo para dar el paso, ni siquiera por su hija, Celina. Cuando no está esquivando las campanas de boda, Alicia ayuda a Billy a administrar su restaurante, Pizza Mamma, demostrando que puede soportar el calor tanto dentro como fuera de la cocina.

Rosie Di Mare

Ex presentadora de noticias de la televisión local, Rosie Ahora brilla como presentadora de su propio programa de estilo de vida y como una solicitada DJ. Rosie, que recientemente celebró su primer aniversario de bodas con su esposo Rich DiMare, un conocido cantante al estilo de Frank Sinatra, llama hogar a North Kingstown, donde la pareja vive con su perro, Clementine.

Ashley Iaconetti

Después de encontrar el amor con su ahora esposo, y nativo de Warwick, Rhode Island, Jared Haibon en “Bachelor in Paradise”, ashley ha cambiado las ceremonias de rosas por la vida real como madre orgullosa de dos niños, Dawson y Hayden. Mientras Jared administra su querida cafetería, Ashley ha construido una próspera carrera como potencia de las redes sociales, mientras se adapta a su nueva vida en el estado natal de su esposo.

Liz McGraw

Liz es la realeza de Rhode Island, la mujer que todo el mundo quiere conocer y la propia Reina del Cannabis del estado. Junto a su marido, Gerry, es propietaria y dirige The Slater Center, el dispensario de cannabis más grande y exitoso de Rhode Island. Pero Liz no es sólo una potencia empresarial: también es una devota madrastra de Miranda, Briana y Skyla, que equilibra la familia, el espíritu empresarial y su característico talento para el estilo.

Rulla Take Pontarelli

Rollo dirige un imperio financiero como planificador financiero certificado y administrador patrimonial de algunas de las familias más distinguidas de la costa este. Rulla está casada con el destacado podólogo de Rhode Island, Brian, y juntos hacen malabarismos con la vida con sus dos hijos pequeños, Luca y Laila.

Kelsey Swanson

Ex Miss Rhode Island, KelseyMantiene un plato lleno como uno de los mejores maquilladores del estado. Kelsey ha estado en una relación de 10 años con una de las figuras más notables de Rhode Island, disfrutando del lujo mientras mantiene su calendario social lleno.