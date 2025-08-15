Reparado para ser el Secretario General de PDIP, Hasto no ha recibido una tarea especial de Megawati

Yakarta, Viva – Presidente del PDI Perjuangan DPP Señora. decir Hasto Kristiyanto no he recibido una tarea especial del presidente general Pdip Megawati soekarnoputri Después de que la persona en cuestión fue designada para convertirse en el Secretario General.

«Todavía no, sí, esta es la primera vez que una reunión, no ha habido tarea especial o qué», dijo Puan cuando se cumplió en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el viernes.

Según Puan, la re -decoción de Hasto Kristiyanto Secretario general PDIP por tercera vez es la prerrogativa de Megawati. Dijo que había sido una consideración después del partido en Bali a principios de agosto.

Sin embargo, Puan era reacio a revelar la consideración de Megawati nuevamente apuntando a Hasto. «Sí, secreto», dijo.

Con el nombramiento del Hasto, PDIP espera que se vuelva más sólido y pueda corregir los errores anteriores.

«Lo que esperamos es que la fiesta en el futuro, PDI Perjuangan, ciertamente sea mejor, más sólida, entonces puede corregir los errores en los que ayer podría ser una cosa que le hicimos a la gente, los autocríticos y la evaluación interna para que la gente de hecho sea confiado nuevamente por la gente», dijo.

Hasto Kristiyanto fue designado nuevamente como Secretario General de PDIP para el período 2025-2030 después de que el partido celebró un Congreso a principios de agosto de 2025.

Nuevamente fue nombrado a través de la reunión PDIP DPP que se celebró el jueves (8/14) por la tarde. Después de ser nombrado oficialmente, Hasto fue nombrado inmediatamente en la reunión plenaria.

Después del sexto Congreso PDIP en Bali, Megawati ha establecido la composición de la gestión del Consejo de Liderazgo Central o PDIP DPP. Sin embargo, en ese momento Megawati todavía era simultáneamente como secretario general de PDIP.

Se sabe que Hasto ha sido detenido por ser atrapado en el caso Rasuah.

El panel de jueces del Tribunal de Corrupción del Tribunal Central de Distrito de Yakarta declaró que Hasto no se demostró que realizó una investigación, pero se demostró que estaba involucrado en dar sobornos relacionados con el reemplazo entre tiempos (PAW) de Harun Masiku.

Por lo tanto, Hasto fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión y una multa de RP250 millones en tres meses de prisión.

Sin embargo, Hasto es uno de los convictos que recibió amnistía del presidente Prabowo Subianto para que fuera liberado de todo castigo. (Hormiga)