Reparación de carreteras de Rp731 millones, viaje oficial Rp. ¡117 mil millones!

Tangerang, Viva – Artista y ex pequeño cantante, Leony Vitria Hartantien medio del centro de atención después de explorar los estados financieros del gobierno de la ciudad South Tangerang (Gobierno de la ciudad de South Tangerang) Año 2024.

A través de su Instagram personal, Leony destacó una serie de puestos de compras que consideró impares y mostró un desequilibrio en la asignación de presupuesto.

El documento del informe fue de más de 520 páginas que leyó después de experimentar una experiencia personal: tuvo que pagar el impuesto de herencia de la casa de su padre con una gran cantidad. La curiosidad de dónde los rangos de impuestos de los residentes de Tangsel alentaron a Leony a abrir el informe.

En el informe, Leony encontró varios números que se sorprendieron al público. El costo del consumo de la reunión del gobierno de South Tangerang City se registró en alrededor de Rp60 mil millones. Para recuerdos o recuerdos, el presupuesto asignado es de Rp20.48 mil millones.

El más llamativo, según Leony, es el costo viaje oficial que alcanzó Rp117 mil millones. Esta cifra es mucho más alta que el mantenimiento de la carretera, la red y el presupuesto de riego, que es solo alrededor de RP. 731 millones.

Según él, la comparación no tiene sentido.

«Si es así, el impuesto de la gente es realmente para la gente o no?» Leony escribió en su carga.

El público está ocupado apoyando las críticas de Leony

Las subidas de Leony se extienden rápidamente en las redes sociales e invitan a los comentarios de muchos ciudadanos. La mayoría apoyaba la actitud crítica de Leony, llamando a lo que dijo representaba los disturbios del público.

Muchos juzgan, el presupuesto debe priorizarse para las necesidades urgentes que sienten directamente los residentes, como la reparación de carreteras, las redes de riego e instalaciones públicas, no solo para actividades ceremoniales o viajes oficiales.