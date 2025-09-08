¿Reorganización del gabinete para eliminar el «ministro» de Jokowi? Esta es la palabra palacio

Yakarta, Viva – Ministro El Secretario de Estado (MenseNeg) Praseteto Hadi negó la reorganización de la composición del Ministro (remodelación) en el gabinete rojo y blanco por el presidente Prabowo Subianto En el Palacio del Estado este lunes tiene como objetivo eliminar a los ministros en la era del 7º Presidente de la República de Indonesia Joko Widodo (Brillo).

La declaración del ministro de estado, Praseteto Hadi, respondió a las preguntas del equipo de medios con respecto a los ministros que fueron inaugurados desde la era del gobierno de Jokowi que fue despedido en la reorganización o revisión de la composición del gabinete. «Nada, nada», Praseteto Hadi negó el problema y respondió a las preguntas del equipo de medios en el Palacio Presidencial de Yakarta el lunes.

Pras, su apodo, explicó que los ministros que fueron nombrados el lunes eran los mejores hijos del pueblo indonesio. La elección del Ministro también es una prerrogativa del presidente Prabowo.

Purbaya Yudhi Sadewa (derecha) fue nombrado Ministro de Finanzas

«No hay nadie, cuya persona, es la persona que es el mejor hijo del pueblo indonesio», continuó Pras.

El presidente Prabowo Subianto desestimó a los ministros en el gabinete rojo y blanco, a saber, Sri Mulyani, quien anteriormente se desempeñó como Ministro de Finanzas y Dito Ariotedjo de su cargo como Ministro de Juventud y Deportes. Los dos ministros fueron nombrados ministros desde el segundo período del 7º presidente del presidente de RI Jokowi.

Sri Mulyani y Dito Ariotedjo fueron reeleccionados como el mismo puesto en la administración del presidente Prabowo Subianto, y se inauguró el 21 de octubre de 2024 cuando se formó el gabinete rojo y blanco en ese momento.

El presidente Prabowo, el lunes, inauguró a Purbaya Yudhi Sadewa como ministro de finanzas, reemplazando a Sri Mulyani Indrawati. Mientras tanto, no se ha mencionado el reemplazo del Ministro de Jóvenes y Deportes Dito Ariotedjo.

El Presidente también instaló a Ferry Juliánton como ministro de cooperativas e Irfan Yusuf como ministro de Hajj y Umrah y sus representantes, Dahnil Azhar.

Para el cargo de jefe de la Agencia de Protección de Trabajadores Migrantes de Indonesia (BP2MI), el Presidente también nombró a Muktaruddin.

Toda la procesión de la inauguración y el nombramiento de los funcionarios se basó en el decreto presidencial No. 86p 2025 sobre el despido y el nombramiento del ministro y el viceministro del gabinete rojo y blanco 2024-2029. (Hormiga)