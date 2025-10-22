Renovación de internados islámicos utilizando APBN, Palace: observe las capacidades financieras del Estado

Jacarta – El ministro de Estado, Prasetyo Hadi, dijo que el gobierno aún estaba revisando posibles usos. Presupuesto Ingreso y Gasto Nacional (Presupuesto público) para apoyar renovación construcción de cabañas internado (ponpes), tomando en cuenta las capacidades financieras del país.

«Por supuesto, nos fijamos en la capacidad de las finanzas estatales, en este caso del presupuesto estatal, cuando se trata de procesos desarrollo «Se cargará al presupuesto estatal», dijo Prasetyo en el Complejo del Palacio Presidencial de Yakarta el miércoles.

Prasetyo dijo que el gobierno primero contaría y haría un inventario conjunto para determinar los internados islámicos que tienen el potencial de recibir apoyo presupuestario.

Según él, el cálculo será realizado por la Dirección General (Ditjen) de Internados Islámicos dependiente del Ministerio de Religión, cuya creación fue aprobada por el presidente Prabowo Subianto.

«Más adelante, con el establecimiento de la Dirección General de Internados Islámicos, intentaremos calcularlo juntos e inventariaremos juntos qué estatus es posible», dijo.

En cuanto a si la renovación se llevará a cabo para todos los internados islámicos o sólo para algunos internados islámicos, Prasetyo dijo que esto aún está en proceso de cálculo.

«Eso es precisamente lo que estamos identificando, estamos verificando, estamos mirando los datos», dijo.

Coche de lujo Mercy aplastado por las ruinas del internado islámico Al Khoziny Foto : Captura de pantalla de YouTube del gobierno de la regencia de Sidoarjo

En esa ocasión, Prasetyo también dijo que el Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, había comenzado a implementar programas de capacitación para estudiantes de varios internados islámicos para que tuvieran conocimientos básicos en los campos de la edificación, la construcción y la ingeniería civil.

La formación tiene como objetivo permitir a los estudiantes desempeñar un papel activo en la construcción y renovación de instalaciones en sus respectivos internados islámicos.

El gobierno espera que en el futuro haya más estudiantes que tengan habilidades técnicas en la construcción de edificios de acuerdo con las normas de seguridad.

«La esperanza es que cuando haya procesos de construcción en cada internado islámico, haya varios estudiantes que tengan conocimientos en términos de construcción de edificios», dijo el Ministro de Estado.

Anteriormente, el Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar o Cak Imin, declaró que el gobierno necesitaba ayudar a reconstruir el colapsado internado islámico Al Khoziny utilizando la APBN.

Según él, el uso del presupuesto estatal en este caso se realizó con el objetivo de crear una sensación de seguridad y comodidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Hormiga)