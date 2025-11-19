Reni fue atraída por un salario de 15 millones de IDR al mes en China, aparentemente fue vendida como novia por correo.

Miércoles 19 de noviembre de 2025 – 07:34 WIB
Bandung, VIVA –- El caso de Reni Rahmawati siendo víctima del delito de trata de personas (CONSEJO) en China está empezando a salir a la luz. La Policía Regional de Java Occidental (Java Occidental) logró devolver a Reni a Indonesia. Una atmósfera de emoción envolvió la jefatura de policía regional de Java Occidental cuando Reni Rahmawati (24), residente de Sukabumi, logró finalmente ser devuelto a Indonesia tras ser víctima de un caso. orden novia en China. Reni fue denunciada anteriormente por su familia porque era sospechosa de ser víctima de trata.
Los resultados de una investigación de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Java Occidental revelaron que Reni fue vendido por dos agentes ilegales de Indonesia que fueron arrestados y detenidos. Los dos son sospechosos de defraudar a Reni con la promesa de un trabajo y un salario de hasta 15 millones de IDR al mes.
Lea también:
Últimas noticias sobre Reni Rahmawati, una ciudadana indonesia de Sukabumi que fue víctima de las ‘novias por correo’ en China
La Policía Regional de Java Occidental está colaborando con Inmigración y el Consulado General de Indonesia en Guangzhou está coordinando con la policía china. Según los resultados de la búsqueda, se descubrió que Reni estaba oficialmente casada con un hombre en China.
Después de pasar por el proceso legal, incluido el trámite de divorcio, Reni finalmente fue devuelta a su tierra natal.
El inspector general jefe de la policía regional de Java Occidental, Rudi Setiawan, confirmó que Reni fue incriminada por dos sospechosos que le ofrecieron un trabajo ficticio.
Lea también:
La Embajada de Indonesia repatriará inmediatamente a 144 ciudadanos indonesios que fueron víctimas del sindicato TIP en Myanmar
«A la víctima se le prometió un trabajo con un salario de 15 millones de rupias al mes. Sin embargo, cuando llegó a China, la víctima fue casada. Estamos investigando si hay otras víctimas», dijo el inspector general jefe de la policía regional de Java Occidental, Rudi Setiawan, el martes (18/11/2025).
Reni admitió que estaba muy agradecida de haber regresado a Indonesia y de estar con su familia.
«No hubo acoso ni violencia física allí. Estoy agradecido de estar de regreso», dijo brevemente.
La representante del Consulado General de Indonesia en Guangzhou, Ndah Megawati, añadió que la repatriación de Reni se llevó a cabo tras un intenso proceso de coordinación con las autoridades locales.
La Policía Regional de Java Occidental y el Ministerio de Asuntos Exteriores hicieron un llamamiento al público para que no crea fácilmente en las ofertas de trabajo bien remuneradas, especialmente las difundidas a través de las redes sociales. También se pide a los residentes que informen de inmediato si algún familiar o pariente experimenta un incidente similar. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)
Impactante confesión de Reni Rahmawati, víctima de la ‘novia del orden’ en China tras ser devuelta a Indonesia
Reni Rahmawati fue declarada desaparecida en septiembre de 2025 y luego se descubrió que había sido llevada a China para casarse con un residente de Guanzhou, provincia de Fujian.
VIVA.co.id
19 de noviembre de 2025