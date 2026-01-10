Reni Effendi habla sobre la supuesta trampa de Richard Lee y habla abiertamente sobre las fotos con chicas jóvenes

Jacarta – Esposa Richard Lee, Reni Effendise pronunció sobre el presunto romance del que acusaban a su marido. Recientemente, el nombre de Richard Lee se ha convertido a menudo en un tema candente de conversación debido a las acusaciones de infidelidad que se volvieron virales en las redes sociales.

Respondiendo a este problema cada vez más destacado, Reni Effendi expresó su opinión. Especialmente un mensaje directo (DM) de un internauta que afirmó haber conocido a Richard Lee mientras comía con otra mujer.

«En realidad me da pereza responder a cosas como ésta, porque es un asunto personal para mí. Pero tampoco quiero que se utilicen y difundan historias incompletas por todas partes», escribió Reni Effendi en Instagram, citado el sábado 10 de enero de 2026.

Reni Effendi explicó sin rodeos lo que le pasó a su marido en una fotografía que circuló ampliamente en las redes sociales. Según él, en la foto Richard Lee estaba comiendo con una mujer, pero la reconoció.

De esta manera, Reni Effendi negó las acusaciones de que su esposo tuvo una aventura con una joven, como lo comentaron los internautas.

Reni Effendi también destacó que Richard Lee siempre daba permiso y daba noticias cada vez que salía con sus compañeros. Por lo tanto, como esposa, siente que sabe cuándo y con quién se encuentra Richard Lee todos los días.

«La foto que circula sobre comer es con gente que conozco. Si mi marido sale con sus amigos siempre da permiso y se comunica», subrayó.

Reni Effendi tampoco niega que hay muchas mujeres alrededor de Richard Lee. Como no podría ser, es un médico de belleza además de una figura pública conocida por mucha gente.

Reni Effendi también está acostumbrada a ver a su marido cerca de otras mujeres sólo para pedirle fotos o saludarle. Sin embargo, cree que Richard Lee siempre mantendrá su actitud y sus sentimientos.

«Ser esposa de una figura pública significa que hay que estar preparada para ver muchas cosas retorcidas. No todo lo que se ve necesita ser explicado, y no todo lo que se discute necesita ser justificado», afirmó Reni Effendi.

«Sé quién es mi marido y eso me basta», añadió.