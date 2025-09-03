Remendo Gerald Vanenburg El equipo nacional indonesio U-23 no pudo congelar a Laos

Sidoarjo, Viva – Entrenador Equipo Nacional Indonesio U 23 Gerald Vanenburg reconocer un empate contra Equipo nacional de Laos En el partido inicial de la calificación de la Copa Asiática U-23 2026 en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, fue muy decepcionante.

«Bien, los resultados son decepcionantes. Esto se ha discutido desde el comienzo de la semana y se le ha dado una respuesta a los amigos de los jugadores», dijo Gerald durante una conferencia de prensa después del partido en el estadio Gelora Delta Sidoarjo el miércoles por la noche.

Dijo que los jugadores no mostraron preparación mental o la calidad del juego como se esperaba.



Equipo Nacional Indonesio U-23 vs Laos U-23 Foto : Entre fotos/sigid kurniawan/mrh/tom

El entrenador holandés evaluó que muchas oportunidades de oro se desperdiciaron debido al mal asentamiento final, a pesar de que los niños de crianza deberían poder ganar fácilmente.

Además, agregó Gerald, los jugadores tienden a no estar listos para enfrentar la presión del partido. La condición se vio cuando el equipo tuvo dificultades para desmantelar la defensa del oponente.

«Creo que hoy no podemos ser buenos. Realmente no es bueno como equipo. Y la mentalidad debe provenir de los jugadores», dijo.

Gerald dijo cuando se ve desde el juego de Laos durante todo el partido, solo tratando de sobrevivir. Pero la debilidad de Indonesia en realidad hizo que el juego terminó en un empate.

«Ellos (Laos) en el juego no son buenos. Pero también somos peores. Y tenemos que soportar ahora», dijo.

Sin embargo, enfatizó que el equipo de Garuda Muda tiene un gran potencial y es mejor que lo que se mostró en el partido.

Por lo tanto, el entrenador de 61 años confirmó la importancia de aumentar en los dos partidos restantes contra Macao y Corea del Sur.

Por lo tanto, a Gerald no le importará la fuerza de los dos equipos en el próximo partido, porque lo más importante es ganar en los próximos dos partidos.

«Si queremos calificar, entonces tenemos que vencer a Macau y Corea del Sur. No me importa con quién juego. Tenemos que ganar», dijo.

(Hormiga)