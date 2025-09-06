El «remake» de Ross McElwee ha ganado el Globos de Oro Premio de impacto por documental en el Festival de Cine de Venecia.

El premio, presentado por Artemis Rising Foundation, honra un largometraje documental en la selección oficial de Venecia que llama «la atención a un problema social clave con la destreza periodística y creativa».

El equipo de cine recibe un premio en efectivo de $ 10,000 de Artemis Rising Foundation, así como una colaboración de impacto con la producción de impacto de pensamiento.

«Remake» rastrea la relación de McElwee con su hijo Adrian, y el vínculo que la cámara creó entre ellos mientras Adrian estaba vivo, y ahora que se ha ido. A partir de décadas de metraje, algunos filmados por Ross, algunos de Adrian, la película se convierte en «una excavación en capas de memoria e imagen». Threwed Through es el fantasma de otro proyecto: un esfuerzo estancado de Hollywood para ficcionar la «Sherman’s March» de McElwee, que ganó el mejor documental en el Festival de Cine de Sundance.

Cinetic Media está manejando las ventas mundiales para «Remake», producida por Mark Meatto y McElwee en Giant Squid.

El jurado dijo: «El ‘remake’ evoca exquisitamente el dolor de la pérdida y decepcionando a los que más amamos, pero también nos lleva a una comprensión más profunda de cómo el dolor se expande y nos enseña. Muestra el poder de la narración sincera sobre el proceso de curación, y ofrece una nueva lente sobre cómo ART puede ayudarnos a la verdad de la Confrontación y encontrar solución».

Jury members were Helen Hoehne, Golden Globes president, Regina K. Scully, Artemis Rising Foundation founder and CEO, Jharrel Jerome, actor and musician, Teo Yoo, actor, Geralyn White Dreyfous, producer and co-founder of Impact Partners, Misan Sagay, screenwriter, Edoardo Ponti, director, and Danielle Turkov Wilson, CEO and founder of Think-Film Producción de impacto.

El director artístico del Festival de Cine de Venecia, Alberto Barbera, quien se unió al jurado en la alfombra roja, dijo: «Los documentales crecen año tras año en la consideración del público y los críticos. Por esta razón, el nuevo premio que los Globos de Oro y la Fundación Artemis Rising están presentando al mejor documento de impacto con ocasión del 82nd Venice Film Festival parece ser yo de gran importancia y valor».

Hoehne dijo: «El cine documental es una de las herramientas más poderosas que tenemos para iluminar verdades, amplificar voces inauditas e impulsar un cambio significativo. En los Globos de Oro, creemos que el cine no solo se trata de arte, sino también sobre el impacto, y este premio se dedica a reconocer las películas que brillan sobre la urgencia de los problemas sociales y la creatividad».

Scully dijo: «Las películas documentales reflejan las historias y cuestiones clave de nuestro tiempo. Ayudan a informar e inspirar nuestra cultura y, como tal, merecen ser reconocidas y celebradas. Es por eso que nos sentimos honrados de asociarnos con los Globos de Oro y reconocer el ‘remake’ de la película brillante con este premio; sabemos que tendrá un legado impactante».