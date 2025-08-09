Relanzados, ¿cómo evitarán DC y Marvel la misma espiral descendente?

Si la fatiga de los superhéroes es una tendencia que se volvió demasiado real, la creación de las películas que lo trajo podría compararse con una adicción. Los estudios que produjeron esas películas se engancharon a la idea de que las películas de cómics serían una vaca de efectivo ilimitada. Y así comenzaron a hacerlos sin límites, aumentando los presupuestos, la espinosa interconexión de los personajes y el gran volumen de películas que iluminaron, cada una prometedora, en teoría, ser el equivalente de la taquilla del día de Navidad. Pero no funcionó de esa manera. Para el público, más resultó ser menos. Después de un tiempo, la exageración del cine de cómics comenzó a parecer que podría matar al Golden Goose.

Este verano, sin embargo, el lanzamiento de dos películas de superhéroes vitales y que cambian el juego crearon una especie de Navidad en julio. Con «Superhombre» y «Los cuatro fantásticos: primeros pasos«,» DC y Marvel, las reinantes fábricas de estudio de las películas de superhéroes, han traído más que una corrección de cursos. Han comenzado, en realidad, relanzando las expectativas para una nueva era audaz en la que las películas de cómics se vuelven exitosos nuevamente al evitar los errores adicionales del pasado. relatabilidad que se aplastó en la era de superhéroes.

Dicho esto, incluso dos excelentes películas emblemáticas no hacen una revolución. James Gunn, el copresidente de DC Studios (y, no tan incidentalmente, el escritor y director de «Superman»), y Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, han hablado de la nueva era que se están embarcando en el lenguaje de los anuncios de recuperación. Gunn ha prometido que no pondrá una película de superhéroes en producción hasta que tenga una escritura completamente realizada y bien cargada: la ausencia de buenas secretas, frente a los ataques de CGI de CGI, cada vez más bombas. Y Feige ha prometido que producirá menos películas y spin-offs de TV, y ejercerá el tipo de control de calidad que salió por la ventana de Marvel a medida que el estudio se convirtió en un producto de cómics más y menor. Desea profundamente creer estos dos, porque suenan como lo decían en serio, y porque cualquiera que se preocupe por el futuro de las películas tiene un interés personal en ver a Hollywood mantener una cultura exitosa próspera y disciplinada creativamente.

Tanto en «Superman» como en «The Fantastic Four», los cineastas (Gunn y Matt Shakman, respectivamente) tomaron la muy astuta decisión de girar más allá de las narrativas habituales de la historia de origen (la llegada de Superman a la Tierra, cómo los Cuatro Fantásticos obtuvieron sus poderes). Ambas películas son, en efecto, los segundos capítulos. Y hay una tradición en el cine de cómics de los segundos capítulos que son el encanto. «The Dark Knight» es la obra maestra coronada de todo el género, «Superman II» es, para muchos de nosotros, más profundo y rico que «Superman: The Movie» y «Spider-Man 2» es universalmente apreciado.

Pero si los segundos capítulos son el punto óptimo, también son la parte fácil. «Los cuatro fantásticos», especialmente, se benefician de lo fantástico sencillez de su diseño de narración de cuentos. Pero la película concluye con un teaser de un título final que yo, por mi parte, encontré preocupante: «Los Cuatro Fantásticos regresarán en ‘Avengers: Doomsday'». En otras palabras: la próxima vez que veas estos personajes, estarán en una película que presenta 14 superhéroes. Y así, podríamos estar una vez más en la tierra de Overkill.

Creo que Gunn y Feige cuando dicen que están recientemente comprometidos con el control de calidad. El desafío que se enfrentarán es este: a medida que sus nuevos universos brillantes se vuelven cada vez más complicados y múltiples, lo que comenzará a suceder en unos cinco minutos, el nuevo DC y Marvel perderán, por definición, la calidad elemental y sin ataduras que «Superman» y «The Fantastic Four» tienen. Van a volver a convertirse en piezas de rompecabezas glorificadas, encajando en un todo más grande más elaborado que … ¿una vez más dejamos de importarnos? Sería un cínico si dijera que eso estaba destinado a ser verdad. Sería realista si dijera que hay una muy buena posibilidad de que pueda ser.