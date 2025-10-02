Relajante respuesta de BYD Management después de que Warren Buffett desenchube la inversión

Yakarta, Viva – Warren Buffett Oficialmente interesante todo inversión En un fabricante de automóviles eléctricos de China, BydDespués de convertirse en accionista durante 17 años y el valor de las acciones aumentó casi 20 veces. Las acciones de venta realizadas por los legendarios inversores fueron respondidos con una respuesta relajada por parte de BYD Management.

Berkshire Hathaway invirtió por primera vez en BYD en 2008 al verter US $ 230 millones para comprar alrededor de 225 millones de acciones o el equivalente de una propiedad del 10 por ciento en ese momento. Desde entonces, el valor de inversión de Buffett se ha disparado más de 20 veces antes de comenzar a liberar gradualmente las acciones en 2022.

Gerente General de Branding y Relaciones Públicas Byd, Li Yunfei, dio respuesta Con respecto a la partida de Buffett. Escribió su gratitud por la ‘asistencia’ de Buffett durante casi dos décadas y enfatizó que la liberación de acciones de Buffett no fue más que una dinámica comercial ordinaria.

«Normal», escribió Li en Weibo citado de CNN internacional el miércoles 1 de octubre de 2025.

El paso de Buffett fuera de BYD ocurrió en medio de nuevos desafíos para esta empresa automotriz. El fabricante de automóviles eléctricos de Elon Musk, Tesla, registró una disminución en la primera ganancia trimestral en los últimos tres años y medio como una desaceleración en la expansión y la campaña del gobierno suprimió la guerra de precios en el mercado automotriz.

Las ventas nacionales de BYD que contribuyen con casi el 80 por ciento del envío global total también se desplomó durante cuatro meses consecutivos hasta agosto de 2025. La compañía incluso redujo el objetivo de ventas anual de hasta un 16 por ciento a 4,6 millones de vehículos.

Aun así, la declaración de Li Yunfei mostró que BYD intentó mantener el optimismo. Gestión temporal El enfoque principal de la empresa sigue siendo el fortalecimiento de las estrategias del mercado y mantener la sostenibilidad de la expansión global.

