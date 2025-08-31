Relaciones sanguíneas







«Según los familiares de Vipin, los clips del asalto que Kanchan publicó son del invierno pasado, no el 21 de agosto».

Esa puede ser la línea más escalofriante de los informes de noticias sobre la muerte de Nikki BhatiSupuestamente encendido por su esposo, en sorprendente continuidad con los asesinatos de dote de las estufas de queroseno explotando «accidentalmente» de la década de 1980.

Los relatos contradictorios de la muerte de Nikki Bhati han surgido sobre si su esposo la quemó viva o se incendió «por accidente» mientras él pasaba el rato en una tienda cercana. Sin embargo, no hay conflicto sobre la violencia porque estaba enojado con sus carretes de Instagram y que estaba ganando dinero a través de una sala de belleza que corrió con su hermana (también casada en la misma familia). Y que esta violencia está integrada en nuestras estructuras.

Decir que el video compartido es de un mayor incidente de violencia, es decir que esa violencia está bien porque no es la causa inmediata de la muerte. Tal violencia «toh miya biwi mein hota rehta hai», como dijo su esposo. La violencia en el video es brutal y aterradora. Sin embargo, cada vez que se quejaba, la familia de Nikki le dijo que se adaptara. Su esposo estaba pacificado con algo, como un Bicicleta Y las cosas se asentarían hasta la próxima ronda de violencia. Pero la violencia fue oculta por miedo a la vergüenza. Porque los hombres no son avergonzados por la violencia y el dominio, sino venerados en todos los niveles, en cada conversación pública. Solo cuando la violencia se convirtió en «ATI» se reveló.

En este punto, los padres acordaron que sus hijas no deberían regresar, pero la comunidad más grande persuadió de otra manera. El Panchayat efectuó una reconciliación en la que se acordó que Nikki ya no haría carretes. En otras palabras, la violencia no solo está justificada, provocada por su creación de carretes, sino «naturales». Antes de que todos salten sobre el carro de Ye Olde Khap, este enfoque no se limita a los panchayats.

Menos del 10 por ciento de las mujeres enfrentando la violencia hacer quejas policiales, porque menos del 5 por ciento de todas las quejas son procesadas. La policía también espera que se ajuste, que «comprenda» que la violencia de un hombre está justificada.

Mientras expresa preocupación, los medios también reproducen dos imágenes una al lado de la otra en un bucle interminable, los carretes y el abuso, sellando implícitamente el vínculo entre ellas. No pueden encontrar otro método de reportaje porque en los cuerpos y las imágenes de las mujeres maltratadas son historias y ganancias producidas, como mucho más en la sociedad.

¿Cuándo es la violencia «ATI»? ¿Cómo es el nivel de violencia aceptable ¿determinado? Se determina en proporción directa a la supresión de la libertad, el descanso y la alegría de las mujeres. Las libertades de las mujeres son limitadas, y el límite es el matrimonio y la familia. Sus negociaciones deben tener lugar dentro de esos límites apretados en los que debe encogerse o morir.

Los sorprendidos presentadores de noticias inocentes que exclaman Omg Dowry todavía existe cómo nos equivocamos tan mal, tal vez pueda hacer esa pregunta la próxima vez que cubran una enorme boda y hacer proclamas de ojos húmedos sobre el matrimonio como si no fuera una relación de violencia de sangre.

Paromita Vohra es una galardonada cineasta, escritora y curadora con sede en Mumbai que trabaja con ficción y no ficción. Comuníquese con ella en paromita.vohra@mid-day.com





Fuente