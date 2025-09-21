Reino Unido para reconocer el estado palestino a pesar de la oposición de nosotros







Se espera que el Reino Unido reconozca un estado palestino más tarde el domingo a pesar de la oposición de los Estados Unidos, después de juzgar que Israel no ha cumplido con las condiciones en las que estableció la guerra. Gaza.

Aunque el movimiento anticipado es en gran medida simbólico, el Reino Unido espera que pueda aumentar la presión diplomática para el fin del conflicto en Gaza, así como ayudar a allanar el camino para una paz duradera.

El viceprimer ministro David Lammy, quien fue secretario de Relaciones Exteriores hasta principios de este mes, dijo que un anuncio sobre el reconocimiento de un estado palestino vendrá más tarde el domingo del primer ministro Keir Starmer.

«Cualquier decisión de reconocer a un estado palestino, si eso tuviera lugar más tarde hoy, no hace que un estado palestino suceda de la noche a la mañana», dijo a Sky News.

Sugirió que el reconocimiento ayudaría a mantener viva la posibilidad de una solución de dos estados, y enfatizó que identificar al pueblo palestino con Hamas estaba equivocado.

En julio, a raíz de una presión intensa dentro de su partido laborista gobernante, el primer ministro Keir Starmer dijo que el Reino Unido reconocería a un estado palestino a menos que Israel acordara un alto el fuego en Gaza, permitió que la ONU trajera ayuda y tomara otros pasos hacia la paz a largo plazo.

El movimiento anticipado se adelanta a la Asamblea General de la ONU esta semana, donde otras naciones, incluidas Australia, Canadá y Francia, también se están preparando para reconocer a un estado palestino.

El reconocimiento del Reino Unido de un estado palestino se produce pocos días después de una visita estatal de Presidente de los Estados Unidos Donald Trumpdurante el cual expresó su desaprobación del plan.

«Tengo un desacuerdo con el primer ministro en ese puntaje», dijo Trump. «Es uno de nuestros pocos desacuerdos, en realidad».

Los críticos, incluidos los Estados Unidos y el gobierno israelí, que no ha mostrado interés en una solución de dos estados, han condenado los planes, diciendo que recompensa a Hamas y el terrorismo.

Starmer ha insistido en que Hamas no tendrá ningún papel en el futuro del gobierno del pueblo palestino y debe liberar a los rehenes israelíes que aún posee de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Más de 140 países ya han dado el paso para reconocer a un estado palestino, pero las decisiones de Francia y Gran Bretaña son significativas, ya que ambos son miembros del grupo de siete y del Consejo de Seguridad de la ONU.

Los dos países tienen un papel histórico en la política del Medio Oriente en los últimos 100 años, habiendo forjado la región tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial.

Como parte de esa talla, el Reino Unido se convirtió en el poder de gobierno de lo que entonces era Palestina. También fue autor de la Declaración de Balfour de 1917, que respaldó el establecimiento de un «hogar nacional para el pueblo judío».

Sin embargo, la segunda parte de la declaración se ha descuidado en gran medida a lo largo de las décadas. Señaló «que no se hará nada, nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos» del pueblo palestino.

Lammy, quien representará al Reino Unido en la ONU esta semana, dijo en julio que esto no había sido confirmado y representado «una injusticia histórica que continúa desarrollándose».

Durante décadas, el Reino Unido ha apoyado un estado palestino independiente junto con Israel, pero el reconocimiento insistido debe ser parte de un plan de paz para lograr una solución de dos estados.

Sin embargo, los funcionarios del Reino Unido se han preocupado cada vez más de que tal solución se esté volviendo casi imposible «no solo por el arrastre de Gaza y el desplazamiento de la mayoría de su población durante casi dos años de conflicto, sino porque el gobierno de Israel está expandiendo agresivamente los acuerdos en Cisjordia, tierras en la tierra. Palestinos QUIERO PARA SU ESTADO FUTURO. Gran parte del mundo considera la ocupación de Israel de Cisjordania como ilegal.

