





Los judíos británicos se reunieron el domingo para marcar dos años desde el 7 de octubre de 2023, Hamas Massacres en el sur de Israel con ira, tristeza y desafío en las ceremonias que se intensificaron por la conmoción del ataque terrorista mortal contra una sinagoga sobre las vacaciones de Yom Kippur, los tiempos de los tiempos de Israel reportado.

Los participantes lamentaron que la ola de antisemitismo se desató después del ataque de Hamas y la posterior guerra en Gaza se había dejado sin control en el Reino Unido, donde las protestas rabiosas anti-Israel y antisemitas se han convertido en eventos regulares. En Manchester, donde un espalda agredió el jueves a los congregantes en la sinagoga de Heaton Park en un ataque que dejó a dos muertos y cuatro gravemente heridos, miles se reunieron bajo el estandarte: «No somos judíos con rodillas temblorosas».

En Londres, Keith Black, presidente del Consejo de Liderazgo Judío, le dijo a una multitud de unos 3.000 reunidos en Trafalgar Square que «el antisemitismo en este país está fuera de control», informó The Times of Israel. «Nuestras calles han estado llenas de manifestantes que gritan odio judío, nuestros estudiantes han enfrentado implacables olas de abuso en el campus», dijo Black.

El rabino jefe Ephraim Mirvis lideró las oraciones por la liberación de los rehenes restantes y en memoria de los asesinados en el ataque. Las velas se encendieron en memoria de las diferentes comunidades que fueron atacadas el 7 de octubre, y los nombres de Ciudadanos británicos Se leyeron en el ataque, informó The Times of Israel. Los militantes de Hamas mataron a 1.200 personas en Israel el 7 de octubre de 2023, y tomaron más de 250 rehenes en un ataque salvaje. Activó una represalia brutal de Israel que el Ministerio de Salud de Gaza dice que ha matado a más de 65,000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños.

En la actualidad, Israel y Hamas se están preparando para las negociaciones indirectas en Egipto, en medio de las esperanzas de un posible acuerdo sobre la finalización de la Guerra de Gaza basada en el plan de cese del fuego de 20 puntos de Donald Trump, Al Jazeera informó. un alto el fuego, el retiro de [Israeli] Fuerzas de ocupación y un intercambio de prisioneros «, según Al Jazeera.

