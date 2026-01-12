





Gran Bretaña está discutiendo con OTAN aliados cómo puede ayudar a reforzar la seguridad en el Ártico para contrarrestar las amenazas de Rusia y China, dijo el domingo un ministro del gobierno. La secretaria de Transporte, Heidi Alexander, dijo que las conversaciones son «como siempre» y no una respuesta a las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de apoderarse de Groenlandia.

Trump dijo el viernes que le gustaría llegar a un acuerdo para adquirir Groenlandia, una región semiautónoma de Dinamarca, aliada de la OTAN, para evitar que Rusia o China se apoderen de ella. «Vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no», dijo Trump el viernes.

Groenlandia, con una población de alrededor de 57.000 habitantes, está defendida por Dinamarcacuyo ejército es eclipsado por el de Estados Unidos, que tiene una base militar en la isla. El primer ministro de Dinamarca advirtió que una toma del poder amenazaría a la OTAN.

Las tensiones han aumentado entre Estados Unidos y Dinamarca desde que la administración Trump renovó sus advertencias contra Groenlandia. Jesper Moller Sorensen, embajador de Dinamarca en Estados Unidos, respondió al recién nombrado enviado estadounidense a Groenlandia, Jeff Landry, quien dijo en una publicación en las redes sociales que «Estados Unidos defendió la soberanía de Groenlandia durante (la Segunda Guerra Mundial) cuando Dinamarca no podía».

Sorensen respondió que Dinamarca siempre ha estado al lado de Estados Unidos, particularmente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y que sólo los groenlandeses deberían decidir su futuro. «Sigamos abordando los desafíos de seguridad en el Ártico como socios y aliados», escribió Sorensen. Los funcionarios daneses se reunirán con el secretario de Estado, Marco Rubio, esta semana. El Reino Unido está de acuerdo con Trump en que Rusia y Porcelana Cada vez son más competitivos en el Círculo Polar Ártico, afirmó Alexander.

«Aunque no hemos visto las atroces consecuencias en esa parte del mundo que hemos visto en Ucrania, es realmente importante que hagamos todo lo que podamos con todos nuestros aliados de la OTAN para asegurar que tengamos un elemento disuasivo eficaz en esa parte del mundo contra (el presidente ruso Vladimir) Putin», dijo Alexander a la BBC. El ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, que fue despedido el año pasado debido a su amistad con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, dijo que no creía que Trump tomaría Groenlandia por la fuerza.

«No es tonto», dijo Mandelson. `Todos vamos a tener que despertar a la realidad de que es necesario proteger el Ártico contra China y Rusia. Y si me preguntan quién va a liderar ese esfuerzo para asegurar, todos sabemos, ¿no?, que será el Estados Unidos.` Ed Davey, líder del Partido Liberal Demócrata, sugirió que Gran Bretaña se ofreciera a desplegar tropas en Groenlandia en un comando conjunto con Dinamarca.

«Si Trump se toma en serio la seguridad, aceptará participar y abandonar sus escandalosas amenazas», dijo Davey. «Desgarrar la alianza de la OTAN sólo favorecería a Putin». No está claro cómo responderían los miembros restantes de la OTAN si Estados Unidos decidiera tomar el control de la isla por la fuerza o si acudieran en ayuda de Dinamarca.

