





En un movimiento diplomático coordinado por delante de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) de alto riesgo esta semana, tres países occidentales principales, el Reino Unido, Australia y Canadá, el domingo reconoció formalmente el estado de PalestinaRevivir el debate global sobre la solución de dos estados de larga data.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el reconocimiento del Reino Unido de Palestina en un comunicado en las redes sociales.

«Hoy, para revivir la esperanza de la paz para los palestinos e israelíes, y una solución de dos estados, el Reino Unido reconoce formalmente el estado de Palestina», dijo el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer en X, señalando un cambio en la política de Medio Oriente de Londres.

El primer ministro canadiense Mark Carney se hizo eco del mismo sentimiento, lanzando una declaración detallada de Ottawa.

«Desde 1947, Canadá ha apoyado una solución de dos estados: Palestina e Israel que viven lado a lado en paz y seguridad. Hoy, Canadá reconoce el estado de Palestina y ofrece nuestra asociación para desarrollar la promesa de una paz duradera en el Medio Oriente», dijo el primer ministro canadiense en X.

«El actual gobierno israelí está trabajando metódicamente para evitar que la perspectiva de que un estado palestino se haya establecido. Gaza ha matado a decenas de miles de civiles, desplazado a más de un millón de personas y ha causado una hambruna devastadora y prevenible en violación del derecho internacional. Ahora es la política declarada del actual gobierno israelí que «no habrá un estado palestino», dijo en su comunicado de prensa.

«Es en este contexto que Canadá reconoce el estado de Palestina y ofrece nuestra asociación para desarrollar la promesa de un futuro pacífico tanto para el estado de Palestina como para el estado de Israel», agregó.

Australia también se unió al reconocimiento coordinado, con el primer ministro Anthony Albanese y el ministro de Relaciones Exteriores, Penny Wong, emitiendo una declaración conjunta. Declararon el reconocimiento formal de Palestina de Australia como un «estado independiente y soberano» mientras reiteraban el compromiso de Canberra con una solución de dos estados.

La declaración destacó que Hamas no debe tener «ningún papel en Palestina» y que la autoridad palestina se ha comprometido a reformas, incluidas las elecciones democráticas, los cambios de gobernanza y el reconocimiento del derecho de Israel a existir.

El reconocimiento de las Tres Naciones marca uno de los cambios más significativos en la política occidental hacia el conflicto israelí-palestino en décadas. También los alinea con muchos países del mundo árabe y el sur global, que durante mucho tiempo han apoyado la estadidad palestina.

Como el Le Convoluciones en Nueva York esta semana, se espera que los anuncios coordinados agregen presión a otras naciones, incluidos los miembros de los Estados Unidos y la Unión Europea, para reevaluar sus posiciones en el estado palestino.

El gobierno palestino dio la bienvenida al anuncio.

En una declaración compartida sobre X, la misión de Palestina ante las Naciones Unidas dijo: «El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados da la bienvenida y expresa su gratitud a los países que han reconocido el estado de Palestina, a saber, el Reino Unido, Canadá y Australia, y considera estas decisiones de valor para estar en línea con la ley internacional y las resoluciones de legitimidad internacional».

