Reino Unido: 25 se celebraron después de que estallan los enfrentamientos violentos durante el rally anti-inmigración en Londres







Al menos 25 personas fueron arrestadas el sábado (hora local) después de que estallaron los violentos enfrentamientos durante una de las manifestaciones de derecha más grandes del Reino Unido en los últimos años, según un comunicado emitido por Londres`S Servicio de Policía Metropolitana.

En el comunicado, el comisionado asistente Matt Twist declaró que 26 oficiales también resultaron heridos en la violencia, cuatro de ellos seriamente. Las lesiones informadas incluyeron dientes rotos, una sospecha de nariz rota, una conmoción cerebral, un disco prolapso y una herida en la cabeza.

Twist afirmó además que los 25 arrestos realizados fueron «solo el comienzo», y que se están identificando más personas involucradas en los disturbios para el enjuiciamiento.

«No hay duda de que muchos vinieron a ejercer su derecho legal a protestar, pero hubo muchos que tenían la intención de la violencia. Se enfrentaron a los oficiales, participando en abusos físicos y verbales y haciendo un esfuerzo decidido para violar los cordones para mantener a todos a salvo», decía la declaración.

«La violencia que enfrentaron fue totalmente inaceptable. Veintiséis oficiales resultaron heridos, incluidos cuatro graves, entre ellos dientes rotos, una posible nariz rota, una conmoción cerebral, un disco prolapsado y una lesión en la cabeza. Los 25 arrestos que hemos hecho hasta ahora son solo el comienzo. Nuestra investigación posterior al evento ya ha comenzado, nos identificamos.

Esto llegó durante el rally «Unite the Kingdom», organizado por el activista antiinmigrante, anti-Islam Tommy Robinson, que atrajo aproximadamente de 110,000 a 150,000 participantes al centro de Londres, según lo informado por Al Jazeera.

El arresto siguió a intensas enfrentamientos entre los manifestantes de derecha y los oficiales que intentaban mantener el orden público, particularmente cerca de Whitehall, donde una contra-demonga más pequeña de alrededor de 5,000 personas se había reunido bajo el estandarte de «soportar el racismo».

Lo masivo reunión fue dirigido por Robinson, una figura de extrema derecha conocida por su retórica antiinmigrante y anti-Islam. Promovió el evento como una defensa de la cultura y la libertad de expresión británica, declarándolo una «fuerza del patriotismo nunca antes visto».

En una publicación sobre X, Robinson afirmó además que más de tres millones de personas se habían unido al mitin en el centro de Londres, mientras criticaba los informes de los medios que declaraban que solo 110,000 personas se habían reunido durante el mitin.

«Más de tres millones de Patriots llegaron hoy al centro de Londres en una fuerza de patriotismo nunca antes visto. Y recién estamos comenzando», declaró Robinson en una publicación sobre X.

«The Guardian informó» 110k «en nuestro Rally de Londres hoy. Sin embargo, literalmente tuvo su propio helicóptero mostrando a los millones de patriotas. Los medios de comunicación heredados que demuestran nuevamente que solo mentirán a su rostro para su propia agenda. Es por eso que nadie confía en ellos. Ahora somos los medios de comunicación ahora», declaró en otra publicación.

Además, declaró que la manifestación era una «base para una revolución cultural» y la llamó «una hermosa vista».

Según Al Jazeera, los oradores en el evento incluyeron cifras como el multimillonario estadounidense Elon Musk (a través de Video Link), el líder francés de extrema derecha Eric Zemmour y el diputado alemán Petr Bystron del Partido Afd. Muchos manifestantes llevaban banderas cruzadas del Reino Unido y San Jorge, junto con banderas estadounidenses e israelíes, y algunos usaban sombreros «Make America Great Again» en apoyo de Presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Los lemas incluyeron «enviarlos a casa» y mensajes opuestos al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

Mientras tanto, los manifestantes antirracismo se reunieron cerca para condenar los mensajes de extrema derecha del rally, informó Al Jazeera.

Sosteniendo pancartas que decían «Bienvenidos a los refugiados» y «Smash the Far Right», a los contraprotestres se unieron a los parlamentarios del Reino Unido, Diane Abbott y Zarah Sultana.

Abbott acusó a los partidarios de Robinson de difundir «tonterías» y insuficientes del miedo, diciendo que los solicitantes de asilo no son la causa de los desafíos sociales y económicos del Reino Unido.

El grupo «Stand Up to Racism» también informó que algunos de sus miembros fueron atacados durante el evento.

«¿Son estas de la gente común de la que hemos escuchado tanto? ¿O son matones de extrema derecha?» El grupo publicado en X.

Según Al Jazeera, la manifestación se lleva a cabo en medio de un aumento en el apoyo de la reforma de extrema derecha Reino Unido Partido que sugieren algunas encuestas podría surgir como la fuerza política líder en el Reino Unido si ahora se celebraron elecciones.

Aunque Reform UK se ha distanciado de Robinson, la escala de la marcha del sábado destaca el creciente sentimiento contra la inmigración en todo el país.

