Reincidentes arrestados tras una operación de vigilancia de dos meses en Delhi







La policía de Delhi ha detenido a dos reincidentes vinculados a la banda Satender alias Baba por presuntamente amenazar a testigos para impedirles testificar en cortedijeron funcionarios el lunes, informó la agencia de noticias PTI.

Los acusados, identificados como Rahul alias Amit (38) de Gokalpur, y Mohit alias Lala (22) de Nand Nagri, fueron capturados después de una operación de vigilancia de dos meses.

La policía recuperó una pistola semiautomática, un revólver, seis municiones y una moto utilizada en los crímenes, informó PTI.

Según el subcomisionado de policía (Crimen), Sanjeev Kumar Yadav, Rahul, un conocido delincuente de los límites de la comisaría de policía de Gokalpuri, era buscado en un caso en la comisaría de policía fronteriza de Loni. Ghaziabadpor presuntamente amenazar y atacar al hijo de un testigo de cargo en un caso de agresión de 2014. Según los informes, el ataque tenía como objetivo impedir que la madre del testigo testificara ante el tribunal de Karkardooma en septiembre.

A partir de un aviso de que Rahul y su ayudante se reunirían con pandilleros cerca del Hospital IHBAS, en Dilshad Garden, la policía tendió una trampa en el área de Nand Nagri y arrestó al dúo el 3 de noviembre.

La policía dijo que Rahul tiene antecedentes penales que abarcan más de 20 casos, incluidos asesinato, intento de asesinato, robo, dacoidad y delitos bajo la ley. Ley de control del crimen organizado de Maharashtra (MCOCA). Su socio Mohit, que trabaja como decorador de fiestas, supuestamente ayudó con la logística y la planificación de la pandilla.

Se dice que ambos son drogadictos y tienen vínculos con varias bandas notorias en el noreste de Delhi, agregaron los oficiales. Se ha registrado un caso en virtud de la Ley de Armas y se están realizando más investigaciones para rastrear el origen de las armas e identificar a otros asociados de la pandilla, informó PTI.

El cerebro de una banda de robo de vehículos detenido en Delhi; Recuperadas tres camionetas robadas

El presunto cerebro detrás de una red de ladrones de vehículos, conocida como la banda «Hakla Ghoda», ha sido arrestado en Delhi y se le recuperaron tres vehículos todoterreno robados, dijo la policía el lunes.

El acusado, Mukesh (41), es residente de Baba Colony en Sonipat, Haryana, y tenía muchos alias: Vicky, Paji y Hakla. Anteriormente estuvo involucrado en más de 60 casos de robo de vehículos de motor en Delhi y sus estados vecinos, dijeron los oficiales.

Basándose en un aviso sobre un ladrón de automóviles buscado que había robado recientemente un SUV en el área de Punjabi Bagh, la policía colocó una trampa en el carril de servicio de Rohtak Road entre las estaciones de metro de Madipur y Shivaji Park alrededor de las 2.15 a. m. de la semana pasada, dijo el subcomisionado de policía (oeste), Sharad Bhaskar Darade.

Posteriormente, un hombre que conducía una camioneta fue interceptado después de que intentó huir del lugar cuando se le pidió que se detuviera. Se descubrió que el coche había sido robado de Shalimar Bagh, dijo la policía.

Tras su arresto, la policía recuperó dos vehículos SUV más robados en diferentes lugares a instancias del acusado. También se incautó la matrícula de una camioneta robada.

La policía dijo que Mukesh había sido un ladrón de automóviles activo desde 2011 y había formado una red de ladrones conocida como la banda «Hakla Ghoda», que operaba principalmente en Delhi, Sonipat y Panipat.

(Con entradas PTI)





