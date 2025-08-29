REI FotografíasUna de las compañías de producción más orientadas a la argentina es lanzar una gran expansión que incluye nuevas oficinas en España y México y un impulso a los servicios de televisión, gestión de talentos y producción.

REI Pictures, que está detrás Lucrecia MartelEl estreno mundial de Venecia de Venecia «Landmars» («Nuestra Tierra») y su drama histórico «Zama», también produjeron 2024 Venecia de la competencia «Kill the Jockey», el ganador de los Cannes «The Settlers» y el ganador de Sundance «Queen of Tearing».

Para alimentar su expansión, REI se ha asociado con importantes comerciales, cine y compañía de televisión Contenido primoque tiene puestos de avanzada en Argentina, Brasil, México, España y el Primo de EE. UU. Produce «The Souffleur» de Gastón Solnicki, que está jugando fuera de la competencia en Venecia este año. También respaldó al ganador de Cannes «The Secret Agent», de Kleber Mendonça Filho, y «Peter Hujar’s Day» de Ira Sachs, entre otros.

«Estamos encantados de abrir nuestras puertas a socios como Primo, que comparten nuestros valores y nuestra misión de defender las voces originales en América Latina y ahora en Europa. Confiamos en que esta emocionante asociación creará oportunidades frescas e inesperadas para empoderar a la comunidad de talento en el corazón de REI Pictures», dijo el cofundador de REI Pictures, Benjamin Dominech.

«Hemos admirado durante mucho tiempo la línea editorial y la visión cinematográfica de Rei Pictures, por lo que cuando nos propusimos expandirnos a la formación larga, fueron el socio natural de elección. Estamos encantados de fomentar una red unificada de talento en ambas compañías. Juntos aspiramos a construir una potencia global para las voces audaces y originales en el cine», dijo el contenido de Primo Nicolávz Veiga.

Rei Pictures también es coproductor en «Magic Farm», protagonizada por Chloe Sevigny y Alex Wolff, un reciente Gravemente liberar.