Rehoboth Beach Film Festival anuncia la alineación 2025

El Rehoboth Beach International Film Festival ha presentado la alineación de este año, que tendrá lugar del 3 al 9 de noviembre para su 27º año en Rehoboth Beach, Delaware.

La alineación de este año incluirá títulos como «El coral«Protagonizada por Ralph Fiennes,» The Best You Can «con Kevin Bacon, Kyra Sedgwick y Ray Romano,» The Inside «con Guy Pearce,» Fantasy Life «con Holanda Taylor y Amanda Peet, y» She Dances «escrito, producido y toplinado por Steve Zahn y Ethan Hawke.

El festival se estrena en el evento de este año incluirá «Dirty Hands» protagonizada por Guy Nardulli y Patrick Muldoon, «Mr. Wonderful», la última película de Michael Madsen y «Death on the Brandywine» con Kate Burton, Tuc Watkins y Jay Huguley.

El programa de programas documentales proyectará otros proyectos, como «arrestar a la partera», «para los vivos», «Girls Don’t Cry» y «Saffron Robe».

«Cada año, RBIFF transforma a Rehoboth Beach en un destino para los amantes del cine de todo el país», dijo Lisa Black, miembro de la junta, presidenta del comité artístico y productor veterano del gremio en un comunicado de prensa. «A medida que celebramos nuestro 27 ° año, seguimos comprometidos a resaltar historias que provocan conversación, inspiran la creatividad y conectan a las comunidades».

Talkbacks y preguntas y respuestas en el evento de este año incluirán «Escribir y dirigir para TV versus cine» con Perry Lang («Weeds», «Dawson’s Creek»), y «Excelencia de cinematografía» con el ganador de Lifetime A lo de Lifetime Award Barry Wetcher y Tony C. Jannelli («Día de la Independencia», «The Manchurian candidato»). Se anunciarán conversaciones adicionales en un momento posterior.

La programación del viernes destaca LGBTQ+ Storytelling con una aparición especial de la congresista Sarah McBride presentando su película «State of Firsts», seguida de «Elle/Elle» de Kelley Kali, protagonizada por La Georgea y Dan Bucatinsky.

El desayuno de la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 9 de noviembre, donde el premio Glass Wave se presentará en 12 «mejores» categorías, incluida una subvención de $ 15,000 de Panavision y la compañía de software Final Draft/Coverfly.

El festival cuenta con el apoyo de la División de Artes de Delaware, la Fundación Longwood, Hyatt y Variedad.