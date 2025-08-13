¡Regreso después de 6 años de Suri suspendido! La Copa Indonesia se celebró oficialmente nuevamente 2026

Yakarta, Viva – Copa IndonesiaEl torneo de competencia de castas más alto en el fútbol del país, ciertamente se celebrará nuevamente a partir de la temporada 2026/2027. Esta certeza fue transmitida por el Director de Operaciones de Pt Liga Indonesia Baru (LIB) o I.League, Asep Saputra, después de recibir una carta oficial de PSSI.

Leer también: CRONOLOGÍA DEL VERSIÓN DEL DESCHIGA DE SHIN TAE-YONG



«Sí, tenemos la carta de PSSI. Una de ellas es esa. El primero, incluso la liga femenina también se entrega a I.League ahora. En segundo lugar, la Copa Indonesia», dijo ASEP en el canal de YouTube Edwin A. Setyadinata.

Según ASEP, el renacimiento de la Copa Indonesia ha sido una discusión desde hace dos años. Sin embargo, en ese momento el enfoque principal de PT LIB todavía estaba en la mejora de la competencia de la liga profesional.

Leer también: Shin Tae-yong: Estuve de acuerdo con el Pssi Ketum usando jugadores jóvenes en la Copa AFF, dijo que no hay necesidad de pensar en los resultados



«Se pide oficialmente a la Copa Indonesia. De hecho, en la próxima temporada, en 2026. También se nos pidió verdaderamente estructurados por Sir Erick thohirque al hacer una política, hay una preparación previa «, explicó.

ASEP, quien también es comisionado de partidos de la FIFA, enfatizó que estas cuidadosas medidas de preparación eran similares a la tenencia planificada de la Liga de Mujeres. Todas las etapas se llevarán a cabo de acuerdo con la dirección del presidente de PSSI, Erick Thohir.

Leer también: Sin rodeos, Shin Tae-yong descargó la relación con el presidente de PSSI Erick Thohir



La Copa Indonesia se celebró por última vez en 2018-2019 y se detuvo en 2020 debido a Pandemi Covid-19. PSM Makassar ganó el último campeón después de derrotar a Persija Jakarta en la final de 2019. Desde entonces, el torneo fue suspendido durante seis años antes de que finalmente se decidiera a ser revivido.