





China dijo el viernes que la decisión de restablecer la presencia de los Estados Unidos en la Base Aérea de Bagram debe dejarse a Afganistán y a su gente mientras responde al presidente Donald TrumpObservaciones de que Washington está tratando de recuperar la instalación estratégica por su proximidad a China.

China respeta la integridad territorial y la soberanía de Afganistán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo una conferencia de medios aquí mientras respondía a una pregunta sobre los comentarios de Trump.

El futuro de Afganistán Debería estar en manos de la gente afgana, dijo Lin.

Nuestro estrés es que promocionar las tensiones regionales no gana el apoyo. Esperamos que los lados relevantes puedan desempeñar un papel constructivo para la estabilidad regional, dijo.

Trump habló el jueves de A NOSOTROS Planea adquirir la amplia base aérea cuatro años después de la retirada caótica de las tropas estadounidenses después de las órdenes de su predecesor, Joe Biden, cuando los militantes talibanes tomaron el control de Kabul.

Trump dijo que le gustaría volver a obtener la base aérea estratégica porque se encuentra cerca de China.

Estamos tratando de recuperarlo porque necesitan cosas de nosotros, dijo Trump, refiriéndose a las conversaciones entre el gobierno interino de Afganistán dirigido por el Taliban y los interlocutores estadounidenses para restablecer las relaciones.

Dijo que la presencia estadounidense en Bagram es valiosa debido a su proximidad a China, que está emergiendo como un importante competidor económico y militar de los Estados Unidos.

Pero una de las razones por las que queremos esa base es, como saben, que está a una hora de donde Porcelana Hace sus armas nucleares. Así que están sucediendo muchas cosas, dijo.

O su parte, China ha establecido relaciones diplomáticas con el gobierno talibán poco después de que incase el poder en Kabul e hizo inversiones para revivir una mina de cobre y extracto de aceite.

Trump hizo los comentarios durante una conferencia de prensa con el primer ministro británico Starmer de Keir Mientras terminaba su visita al Reino Unido.





