¡Regreso caliente! Augusto Fernández obtiene el comodín en MotoGP Malasia 2025

VIVA – Corredor de España Augusto Fernández volverá a la acción en primera clase Moto GP en serie Malasia como participante comodín, conduciendo un prototipo máquina leche v4 yamaha. Esta fue su segunda oportunidad estación esto después de haber hecho previamente tres largadas como comodín de fábrica.

Fernández apareció anteriormente con una máquina Yamaha V4 en el Gran Premio de San Marino y, a pesar de enfrentar algunas dificultades técnicas, logró sumar puntos al terminar 14º.

Ahora recibe con gran entusiasmo la serie de Malasia. Sin embargo, la propia Yamaha aún no ha confirmado si este motor V4 reemplazará completamente su configuración de 4 en línea la próxima temporada.

«Estoy feliz de volver a competir. Después del GP de Misano, parece que ha pasado mucho tiempo, pero estoy muy emocionado por el próximo fin de semana», dijo Fernández, citado por VIVA de Chocar Miércoles 22 de octubre de 2025.

Sin embargo, el proyecto V4 se considera una forma de superar el principal punto débil de Yamaha: la tracción trasera.

Las Series de Malasia en el circuito de Sepang serán un importante evento de desarrollo para el motor V4. Fernández enfatizó que el foco principal no son sólo los resultados, sino probar el paquete al máximo.

«Pero, por supuesto, será otro fin de semana para desarrollar el prototipo de la moto, por lo que el objetivo principal es estar lista para la próxima temporada», añadió.

Fernández terminó cuarto como piloto de Moto2 en el Gran Premio de Malasia y obtuvo su mejor resultado en MotoGP, un décimo con Tech3 KTM la temporada pasada.

Después de Sepang, Fernández y la V4 también competirán en la última carrera de la temporada en Valencia, antes de que los pilotos prueben la última versión de la moto en las pruebas posteriores a la carrera.

El proyecto V4 de Yamaha es una gran preocupación en el paddock de MotoGP. Yamaha espera que esta nueva configuración de motor pueda ser la clave para volver a competir delante después de varias temporadas por detrás.

Augusto Fernández, Yamaha V4, MotoGP San Marino 2025

Como parte de esta estrategia, la aparición de Fernández con el prototipo V4 en Sepang no sólo es importante para el propio piloto, sino también para todo el equipo Yamaha en la preparación de la temporada 2026.