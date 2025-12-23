Regreso a casa sin complicaciones para Nataru

Jacarta – Ministerio de Comunicación y Digital (Kemkomdigi) lanzó un canal de información integrado fi nataru para ayudar a las personas a planificar sus viajes de vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 de forma más segura, fluida y mensurable.

A este canal digital se puede acceder a través de https://s.id/MudikpediaNataru. Esta página presenta información oficial y actualizada, desde monitoreo de tráfico, ingeniería vial, tarifas de peaje hasta números de emergencia, en una plataforma de fácil acceso.

Ministro de Comunicaciones y Digital (Ministro de Comunicaciones y Tecnología) Meutya Hafid Explicó que este canal de información era una forma del compromiso del gobierno de brindar sensación de seguridad a la comunidad.

El Ministerio de Transportes (Kemenhub) prevé que al menos 119,50 millones de personas abarrotarán las rutas terrestres, marítimas y aéreas en diversas regiones del archipiélago.

«Queremos garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la misma información precisa y en tiempo real directamente desde sus manos. También queremos minimizar el riesgo de que las personas queden atrapadas en engaños o confundidas en medio del tráfico intenso», dijo Meutya Hafid en Yakarta, el martes 23 de diciembre de 2025.

La posibilidad de congestión en las rutas de regreso a casa crea importantes desafíos logísticos y de comunicación pública, por lo que la exactitud de la información se considera la clave para la seguridad.

Esta guía digital también es crucial teniendo en cuenta que el aumento en el número de viajeros este año está impulsado por un gran entusiasmo público y condiciones económicas estables.

«El objetivo es claro: la eficiencia. Los viajeros pueden controlar el tráfico directamente, consultar las tarifas de los peajes y consultar los mapas gastronómicos para descansar. Por lo tanto, viajar no se trata sólo de llegar a su destino, sino también de disfrutar el proceso de forma segura», afirmó el Ministro de Comunicaciones y Tecnología.

Con Mudikpedia, los viajeros pueden determinar la hora de salida adecuada para evitar la acumulación de vehículos en determinados puntos.

La función Mudikpedia Nataru está diseñada con una navegación fácil de usar. En él, el público puede acceder a diversa información importante como:

1. Números importantes: Acceso rápido a centros de crisis, ambulancias y servicios de asistencia de Polri y Pertamina.

2. Monitoreo e ingeniería de tráfico: Últimas actualizaciones sobre sentido unidireccional, contraflujo o restricciones al transporte de mercancías.

3. Consultar tarifas de peajes y SPKLU: Información para usuarios de vehículos privados, incluidos puntos de recarga para coches eléctricos.