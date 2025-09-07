Yakarta, Viva – centrocampista belga, Kevin de Bruyne revelar a Manchester City con su nuevo uniforme de club, NapoliSerá una experiencia extraña.

Mancity se reunirá con Napoli en el estadio Etihad en el partido Campeón de la liga el 18 de septiembre de 2025.

Esta declaración fue entregada a los periodistas antes del partido de clasificación del Grupo J Mundial contra Kazajstán en Bruselas el lunes (8/9).

«Jugar contra City en Manchester con Napoli se sentirá extraño. La ciudad es mi club, y eso no cambiará», dijo De Bruyne en la página de fútbol italiano el sábado.

El mediocampista de 34 años dejó el Manchester City al final de la temporada pasada después de que su contrato no se extendió.

Luego se unió a Napoli, quien viajará al estadio Etihad para el partido inaugural del grupo de la Liga de Campeones el 18 de septiembre. Anteriormente, De Brruyne hizo los ciudadanos durante 10 años en 2015 a 2025 con un récord de 108 goles de 422 apariciones.

La ex estrella del Manchester City también compartió su experiencia jugando en la Serie A con Napoli bajo la tutela del entrenador Antonio Conte.

«Acabo de jugar dos partidos en la Serie A. Esto es diferente en comparación con los años por debajo de Pep Guardiola», dijo.

Según De Bruyne, el fútbol en Italia es más táctico y es más lento que en Inglaterra. «Pero aún así es fútbol», agregó.

De Bruyne enfatizó que estaba acostumbrada a varios sistemas de juegos mientras estaba en Manchester City.

En la conferencia de prensa, respondió más preguntas sobre la carrera de su club que el partido de clasificación de la Copa Mundial que enfrenta Bélgica. (Hormiga)