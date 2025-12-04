Regresan los restos del último rehén tailandés del ataque a Gaza de 2023







Funcionarios tailandeses dijeron el jueves que los restos entregados a Israel por militantes en Gaza han sido identificados como pertenecientes al último rehén tailandés tomado durante el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.

El Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés dijo que las autoridades israelíes le habían notificado que los restos devueltos pertenecían a Sudhisak Rinthalak, un ciudadano tailandés que trabajaba en la agricultura.

Nikorndej Balankura, portavoz del ministerio, dijo que la familia de Sudhisak había sido notificada. Añadió que Sudhisak fue asesinado el día del ataque y su cuerpo fue llevado a Gaza.

Agradeció al gobierno israelí por su ayuda, que condujo a la liberación de todos los rehenes tailandeses.

En total, 20 rehenes vivos y los restos de otros 27 han sido devueltos a Israel desde que comenzó un alto el fuego mediado por Estados Unidos a principios de octubre. Estos retornos son una parte clave de los términos de un frágil alto el fuego, que tanto Hamas como Israel se han acusado mutuamente de violar.

Con sólo un rehén restante, las partes están cerca de completar la primera fase del alto el fuego.

Desde el inicio del alto el fuego, Israel ha entregado los cuerpos de cientos de palestinos a Gaza a cambio de rehenes o sus restos, aunque la mayoría siguen sin identificar.

