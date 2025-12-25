Reglas inusuales sobre la Navidad en varios países, la número tres está en el punto de mira

VIVA – Todos lo sabemos Natal sinónimo de diversión y emoción, desde instalar luces parpadeantes, decorar árbol de Navidadcantar villancicos y disfrutar de meriendas típicas navideñas. Pero antes de quedar demasiado atrapado en la atmósfera, ¡es bueno conocer algunas de las reglas navideñas más extrañas que aún se aplican hoy en día!

Lo creas o no, existen reglas que pueden influir en cómo celebras la Navidad. Hay reglas sobre lo que puedes y no puedes hacer el día de Navidad, mientras que otras establecen tradiciones únicas que nunca esperarías que estuvieran reguladas por ley. Desde prohibiciones de prácticas festivas extrañas hasta reglas únicas por estado, estas reglas pueden hacerte negar con la cabeza.

Entonces, ¿cuáles son estas extrañas reglas? El siguiente es un resumen tal como se informa en la página. Resumen del lectorJueves 25 de diciembre de 2025.

La “guerra” navideña resulta ser real

La Navidad celebra el nacimiento de Jesucristo, lo que debería ser una ocasión alegre. Pero resulta que la Navidad fue en realidad motivo de controversia en los Estados Unidos durante la época colonial. En 1659, el gobierno puritano de la colonia de la Bahía de Massachusetts incluso prohibió las celebraciones navideñas para evitar conductas “desordenadas” que se consideraran “ofensivas para Dios”. Cualquiera que no se presentara a trabajar o no se uniera a la fiesta sería multado con cinco chelines. Esta prohibición navideña duró hasta 1681, y Massachusetts no convirtió la Navidad en un feriado oficial hasta 1856.

Inglaterra prohibió por primera vez la Navidad

Massachusetts no es el primer lugar que prohíbe la Navidad. En 1643, Inglaterra emitió regulaciones que “alentaban” a los ciudadanos a tratar la Navidad como un día serio, no como una fiesta festiva. Un año después, la Navidad fue completamente prohibida y siguió siendo ilegal hasta 1660 (un año después de que Massachusetts la prohibiera).

No puedo pagar la deuda el día de Navidad

En contraste con la prohibición en Nueva Inglaterra, Arkansas aprobó en 1838 una ley que exigía que los pagos de la deuda vencidos el día de Navidad se hicieran un día antes, también conocido como Nochebuena. Esto significa que si tienes una deuda que vence el día de Navidad, tendrás que pagarla un día antes. Por otro lado, si alguien más te debe dinero, también tendrá que pagar un día antes, por lo que perderás un día de intereses.