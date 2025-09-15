Reglas de KPU, diplomas para el historial de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales se mantendrán en secreto

Yakarta, Viva – Comisiones electorales generales (KPU) cerrará la reunión de información que está en documento Requisitos para candidatos presidenciales y candidatos vicepresidenciales en las próximas elecciones de 2029. Esto fue declarado por el decreto de KPU número 731 de 2025, que se determinó el 21 de agosto de 2025.

Leer también: La broma de Jokowi sobre el Diploma de Escuela Secundaria Gibran demandó: Más tarde en Jan Ethes en cuestión



La decisión declaró que «establecer el documento de los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales como información pública excluida por la Comisión Electoral General».

Algunos documentos de requisitos para registrarse candidato presidencial–vicepresidente no se puede abrir al público sin aprobación, incluso sobre grado.

Leer también: ¡Extraño! El automóvil del director de imparsial está robado, documentos perdidos, objetos de valor que quedan



Hay 16 puntos de decisión que la KPU no revelará al público. Hay dos puntos que están en el centro de atención, incluido el octavo punto es un currículo vitae, un perfil corto y un historial de cada candidato.

Leer también: Esta es la razón por la que el vicepresidente Gibran es demandado por compensación de RP125 billones



Luego, en el punto 12 de la excepción de la evidencia de graduación en forma de una fotocopia del diploma, un certificado de aprendizaje u otro certificado legalizado por la unidad de educación o el programa de educación secundaria.

«Basado en el decreto de la KPU 731/2025, ha establecido información sobre el documento de los requisitos para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales (segundo dictamen) ha sido excluida dentro de los 5 años, excepto el secreto que se revela para dar la aprobación y/o divulgación por escrito en relación con el cargo de alguien en el cargo público», dijo el presidente de KPU, en su estado de la declaración en su estado de la declaración, en su estado de septiembre.

La KPU evalúa las consecuencias del peligro si los documentos de requisitos se abren al público, incluidos los diplomas. Porque, la información se utiliza para los requisitos de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en el proceso de las etapas de registro de la pareja de candidatos presidenciales presidenciales.

«Las consecuencias de los peligros de la apertura de la información. La información sobre el documento de los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales se utiliza en el proceso de las etapas de registro de la pareja de candidatos presidenciales y vicepresidenciales», dijo Afif.

La pareja de candidatos presidenciales presidenciales que se registraron podrá abrir el documento al público. Mientras tanto, la KPU no tiene autoridad para abrir la información al público.

«La información del documento sobre los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales puede revelar la información personal de uno a continuación: Prueba de graduación en forma de una fotocopia de diploma, certificado de graduación u otro certificado que esté legalizado por la unidad de educación o el programa de educación secundaria. Descripción: Datos/información no se domina/fuera de la autoridad de KPU», dijo.



Ilustración de documentos secretos.

Los siguientes 16 puntos de decisión de KPU están relacionados con los requisitos de registro para el registro presidencial y vicepresidencial que no puede revelarse al público sin aprobación:

1. Fotocopia de tarjeta de identidad electrónica y foto del certificado de nacimiento indonesio

2. Certificado de registros policiales de la sede de la Policía Nacional de Indonesia

3. Certificado de salud de un hospital gubernamental designado por la Comisión Electoral General

4

5. Certificado de no estar en quiebra y/o no tiene dependientes de la deuda emitidos por el tribunal de distrito

6. Declaración de no ser nominado como miembro de la Cámara de Representantes, el Consejo Regional Representante y el Consejo Regional Representante

7. Fotocopia del número de identificación del contribuyente y prueba de entrega o recepción del contribuyente anual de impuestos fiscales del contribuyente durante los últimos 5 (cinco) años

8. Curriculum vitae, perfil corto y historial de cada candidato

9. La declaración nunca ha servido como presidente o vicepresidente por 2 (dos) veces en la misma oficina

10. Carta de declaración leal a Pancasila como la Fundación del Estado, la Constitución de 1945 de la República de Indonesia, y los ideales de la Proclamación del 17 de agosto de 1945, como se menciona en el preámbulo de la Constitución de 1945 de la República de Indonesia.

11. Certificado del Tribunal de Distrito que indica que cada posible candidato nunca ha sido condenado a prisión en base a una decisión judicial que ha obtenido una fuerza legal permanente para cometer un delito amenazado con un prisión de 5 (cinco) años o más

12. Evidencia de graduación en forma de una fotocopia del diploma, un certificado de graduación u otro certificado que sea legalizado por una unidad de educación o programa de educación secundaria

13. Certificado de no involucrado para organizaciones prohibidas y G.30.S/PKI de la policía

14. Declaración de suficiente sellado sobre la voluntad en cuestión se propone como un posible candidato presidencial y un candidato vicepresidencial en parejas

15. Declaración de renuncia como miembro de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia, la Policía Nacional de Indonesia y los funcionarios públicos, ya que se determinó como un par de candidatos para los participantes electorales

16. Declaración de renuncia de empleados o funcionarios de empresas estatales o empresas regionales de propiedad regional, ya que se determinó como un par de candidatos para los participantes electorales