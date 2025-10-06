Reglas de crédito para programas de vivienda publicados, BTN PETE puede acelerar el desarrollador de MSME

Yakarta, Viva – Ministro de Regulación de Finanzas (PMK) No. 65 de 2025 sobre procedimientos para implementar subsidios de flores/subsidios de margen Crédito Programa Residente ha sido publicado. PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (Btn) declaró que respalda la aceleración del desarrollo de viviendas públicas a través de programas de préstamos de vivienda (KPP).

Se sabe que, en la regulación, el gobierno lleva los subsidios de intereses pagados al distribuidor de KPP, en este caso BTN como uno de los bancos implementadores. El esquema de interés subsidiado se otorga a dos tipos de destinatarios de KPP, a saber, el lado del suministro de viviendas (suministrar) y el lado de solicitud de la casa (demanda).

El gobierno, explicado en la regulación, tiene interés en el 5 por ciento efectivo por año. El período de proporcionar subsidios durante un máximo de 4 años para préstamos de capital de trabajo y 5 años para préstamos de inversión.

Mientras que en el lado de la demanda de vivienda, el gobierno proporciona subsidios de intereses del 10 por ciento para los deudores con un límite de crédito de RP10 millones a RP100 millones. Mientras tanto, el deudor con un techo de crédito de RP100 millones a RP500 millones recibió un subsidio de intereses del 5,5 por ciento. Ambos solicitan un período de 5 años.

«Los subsidios de intereses regulados en Permenkeu 65/2025 proporcionan un impulso para que los bancos sean más agresivos en la distribución de hipotecas subsidiadas. BTN está listo para trabajar con el gobierno para que la comunidad se sienta rápidamente los beneficios de este programa», dijo el director presidente de BTN, Nixon LP Napitupulu, en su declaración escrita en Jakarta, 6 de octubre, 2025.

Nixon explicó que el crédito del programa de vivienda puede ayudar a aumentar la oferta o la oferta de viviendas. Porque, micro, emprendedores pequeños y medianos involucrados en los negocios revelador, Los contratistas de vivienda y las tiendas de construcción pueden obtener préstamos e inversiones de capital de trabajo a costos más bajos.

Con esta política, la disponibilidad de casas para ser financiadas por BTN está más garantizada, además de poder crear efecto multiplicador para la economía. Debido a que las actividades comerciales de los desarrolladores pueden mover varios subsectores alrededor del sector de la vivienda y crear empleos, desde proveedores de materiales de construcción, muebles, hasta la construcción, el transporte y los servicios de alimentos.

«Esta política es un soplo de aire fresco para el reveladorEspecialmente en el segmento de MSME para poder acelerar la construcción de proyectos de vivienda en etapas a un costo menor. En nuestra opinión, este paso es una de las buenas soluciones para reducir los ataques de vivienda mientras mueve la economía «, dijo Nixon.