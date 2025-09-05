Regla de compensación de la aerolínea de la era Biden de la Administración Trump







El Administración de Trump El jueves, dijo que está abandonando un plan de la era Biden que buscaba exigir a las aerolíneas compensar a los pasajeros varados con efectivo, alojamiento y comidas para cancelaciones de vuelo o cambios causados ​​por un transportista.

La regla propuesta habría alineado más estrechamente la política de los Estados Unidos con las protecciones europeas del consumidor de las aerolíneas. Se propuso en diciembre pasado en las últimas semanas de la administración del entonces presidente Joe Biden, dejando su destino en manos de su sucesor republicano.

En un documento publicado el jueves, presidente Donald Trump El Departamento de Transporte dijo que su plan para desechar la regla propuesta era «de acuerdo con las prioridades del departamento y la administración». Industry Trade Group Airlines for America, un crítico vocal de la propuesta, dijo que habría elevado los precios de las entradas para los consumidores.

«Estamos alentados por este Departamento de Transporte que revisa regulaciones innecesarias y onerosas que exceden su autoridad y no resuelven problemas importantes para nuestros clientes», dijo el grupo en un comunicado. La regla propuesta buscó una compensación a partir de USD 200 cuando un vuelo se cancela o se retrasa significativamente debido a un problema mecánico con el plano o un intercambio de computadoras aéreas.

Se propuso una compensación tan alta como USD 775 para retrasos de nueve horas o más. Aerolíneas Ya prometen algún nivel de servicio al cliente cuando causan cancelaciones de vuelo o retrasos severos, pero los pasajeros generalmente tienen que pedir ayuda en el aeropuerto, y las promesas de la aerolínea no tienen el peso de las reglas federales.

El departamento de transporte de Biden también estaba considerando volver a reservar gratuitamente en el siguiente vuelo disponible, incluidos vuelos en aerolíneas rivales, así como comidas y alojamiento cuando los pasajeros están varados durante la noche. Muchas de las aerolíneas estadounidenses más grandes ya prometen ese tipo de ayuda cuando un retraso o cancelación es su culpa.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





