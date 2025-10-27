registros de delhi "muy pobre" calidad del aire; lluvia ligera probable hoy







La calidad del aire de Delhi se mantuvo en la categoría de muy mala el lunes, incluso cuando el departamento meteorológico Se pronostica tiempo parcialmente nublado con posibilidades de lluvias muy débiles hacia la tarde.

Según el Departamento Meteorológico de la India (IMD), la capital nacional registró una temperatura mínima de 17,3 grados centígrados, 0,1 grados por encima de la media de la temporada.

Se espera que la temperatura máxima rondará los 29 grados centígrados. A las 8:30 horas, el nivel de humedad era del 94 por ciento.

Según la aplicación Sameer de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), localidades como Bawana y Anand Vihar registró una calidad del aire severa con lecturas del índice de calidad del aire (AQI) de 401 y 431, respectivamente.

De 38 estaciones de monitoreo en toda la ciudad, 23 informaron una calidad del aire muy pobre con lecturas superiores a 300.

El domingo, la calidad del aire de la ciudad había mejorado marginalmente a la categoría de mala después de permanecer muy mala durante la mayor parte del día, mientras que la temperatura mínima se estableció en 15,8 grados centígrados, la más baja registrada en octubre en los últimos dos años.

El ICA se situó en 292 por la tarde, frente a 324 por la mañana.

En octubre de 2023, el temperatura mínima bajó a 15,9 grados Celsius y se estabilizó en 17,4 grados Celsius en el mismo mes del año anterior.

Según el CPCB, un ICA entre 0 y 50 se considera «bueno», 51-100 «satisfactorio», 101-200 «moderado», 201-300 «malo», 301-400 «muy pobre» y 401-500 «severo».

Mientras tanto, el Consejo Municipal de Nueva Delhi (NDMC) lanzó el domingo la segunda fase de su «proyecto de rociador de niebla» a lo largo de las carreteras Shanti Path y Africa Avenue para ayudar a frenar la creciente contaminación del aire, informó PTI.

El organismo cívico, en un comunicado, dijo que la continuación sigue a la exitosa primera fase en Lodhi Road.

La calidad del aire de Delhi continúa estando en la categoría «muy pobre», lo que llevó al NDMC a intensificar sus esfuerzos para la supresión del polvo, la reducción del smog, la mejora de la vegetación y la concientización pública, dijo el presidente del NDMC, Kuljeet Singh Chahal.

Los rociadores de niebla montados en postes eléctricos liberan finas gotas de agua tratada, que ayudan a sedimentar el polvo y los contaminantes, mejorando la calidad del aire.

El sistema también ayuda a regar las plantas al borde de la carretera y a conservar el agua.

En Africa Avenue Road, se han instalado 30 postes con cinco boquillas cada uno en un tramo de 850 metros, mientras que se han colocado 32 postes a lo largo de un tramo de 900 metros en Shanti Path.

Cada polo utiliza alrededor de 84 litros de agua tratada por hora, sustentada por tanques de almacenamiento.

Chahal dijo que la tercera fase del proyecto cubrirá 24 carreteras principales en el área de NDMC a un costo de 15 millones de rupias, mientras que la cuarta fase se extenderá a Connaught Place y Mercado Khaninformó PTI.

«El equipo NDMC está comprometido con la visión del primer ministro de una India limpia y verde y con garantizar un medio ambiente más saludable para los ciudadanos», dijo, informó PTI.

(Con aportes de PTI)





