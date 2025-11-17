¡Registro mortal en Condet! Un hombre murió, otro crítico, el perpetrador fue arrestado inmediatamente

Jacarta – Habitante el guardaraYakarta Oriental, quedó conmocionada por un incidente sangriento el lunes 17 de noviembre de 2025 por la noche. hombre se convirtió en víctima de este incidente.

Lea también: ¡Sádico! Una Madre Asfixió A Su Hijo Hasta La Muerte, Su Cuerpo Fue Guardado En El Congelador



una persona fallecido cubierto de sangre en el lugar, mientras que otro se encontraba crítico tras sufrir una herida de arma blanca. El jefe de policía de Kramat Jati, el comisionado adjunto de policía, Pesta Siahaan, reveló que la policía recibió un informe de los residentes alrededor de las 18.30 WIB. Un equipo conjunto de la policía sectorial y la policía metropolitana del este de Yakarta acudió inmediatamente al lugar.

«Cuando llegamos, encontramos a una persona tirada en la carretera», dijo el AKP Partai.

Lea también: Segundos de Bang Jago propinando una brutal golpiza en Tebet, mostrando un objeto parecido a una pistola en su cintura



Se sabe que la víctima fallecida tiene las iniciales M, mientras que la víctima herida, con las iniciales A, ahora está siendo tratada intensivamente en el Hospital de Policía Kramat Jati, en el este de Yakarta. Según los resultados del examen inicial, A sufrió una puñalada bastante profunda en el lado derecho de la espalda.

El autor de las iniciales R fue detenido con éxito en el lugar de los hechos varios minutos después del incidente. Cuando fue arrestado, el perpetrador no opuso resistencia.

Lea también: Moto Muere Atropellada Por JakLingko, Pramono Promete Al Gobierno Provincial De DKI Ser Responsable



«Hemos arrestado al perpetrador y actualmente estamos realizando un informe de interrogatorio», dijo Partai.

Se sospecha fuertemente que este apuñalamiento fue provocado por una discusión entre el perpetrador y la víctima. Sin embargo, la policía no quiere sacar conclusiones definitivas.

«Aún estamos investigando. El motivo exacto aún no se puede comunicar», afirmó.

La información preliminar indica que la víctima que murió no era un residente local, mientras que se sabía que el perpetrador vivía en la zona del incidente con estatus de pensión.

«La víctima que murió no era alguien allí. El perpetrador vivía en Jalan Raya Condet», dijo Partai.

Hasta ahora, la policía sigue recopilando declaraciones de testigos, examinando imágenes de CCTV (circuito cerrado de televisión) y rastreando la cronología completa para determinar el motivo y la secuencia real de los acontecimientos.