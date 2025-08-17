Registro de impresión de ventas de motocicletas

Yakarta, Viva – Venta motocicleta En Indonesia, en julio de 2025, registró un número bastante alto. Basado en datos de la Asociación Indonesia de la Industria de la Motocicletas (AISI), las ventas nacionales alcanzaron 587,048 unidades.

Esta cifra es la más alta de los primeros siete meses este año. Anteriormente, el pico de ventas era en febrero con 581,277 unidades.

Además del mercado interno, exportar en forma de completamente acumulado (CBU) también aumentó. En julio, las exportaciones de CBU se registraron en 50,042 unidades, el número más alto desde enero.

Para las exportaciones en forma de completamente derribado (ERC), el número alcanza 678,227 unidades. Aunque ligeramente disminuida en comparación con junio, esta cifra aún muestra una demanda estable de los mercados extranjeros.

Ver Viva Automotive Domingo 17 de agosto de 2025, las exportaciones de repuestos o piezas por parte registraron el récord más alto en julio. El total alcanzó las 12,972,706 unidades, superó los logros de mayo, que fue de 12,825,984 unidades.

En general, julio se convirtió en un mes bastante brillante para la industria nacional de motocicletas. Las ventas nacionales y de exportación muestran una tendencia positiva en medio de las condiciones fluctuantes del mercado.

Este aumento muestra que el poder adquisitivo de las personas domésticas comenzó a recuperarse. Por otro lado, las solicitudes del extranjero siguen siendo muy fuertes.

Si se totalizan de enero a julio, las ventas nacionales han penetrado 3,69 millones de unidades. Mientras tanto, las exportaciones de CBU alcanzaron las 318,785 unidades y la ERC de 4.87 millones de unidades.

Las exportaciones de repuestos también contribuyeron con grandes cifras con un total de 75.7 millones de unidades. Esto indica que la industria de los componentes sigue siendo el principal soporte de las exportaciones automotrices.