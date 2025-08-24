





¿Cuál podría ser una mejor manera de celebrar el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) 50 aniversario, que con un récord de 17 películas y series en selección oficial de India, Asia del Sur y Diáspora? En 2024, se seleccionaron 11 películas, y en 2023, se seleccionaron 14 películas de India, Asia del Sur y Diáspora. La competencia es feroz: en 2024, se seleccionaron alrededor de 280 películas y series de más de 8,000 presentaciones. La selección también es significativa, ya que TIFF se bandera de la temporada de premios (Oscar, Globos de Oro), y es una puerta de entrada importante al mercado norteamericano.

Las 17 películas y series incluyen ocho películas y series de India, cuatro películas del sur de Asia más allá de la India y cinco películas de la diáspora. Las películas y las series indias son: Anurag Kashyap’s Monkey in a Cage (Bandar, un drama de la prisión con Bobby Deol, presentaciones especiales), Neeraj Ghaywan’s Homebound (Ishaan Khatter, Vishal Jethwa, Janhvi Kapoor sobre una amistad probada por las realidades de contemporáneos, By Ejecution por Martin Scorsese; Gala Presentation ‘Presentation’ Presentation ‘Cannation’ Uno, Bek, Bek, Bek, Bey Tassates ‘, Beys Ejecutions Ejecutions Ejecutions Ejecutions Ejecutions. Bayaan de Mishra (un drama de investigación dirigido por Huma QureshiDiscovery) y Jitank Singh Gurjar’s en busca del cielo (Vimukt, pieza central). También está Gandhi, la serie co-creada por Hansal Mehta y Sameer Nair, producida por Aplause Entertainment, en horario estelar. Aranyer Din Ratri de Satyajit Ray (Days and Nights in the Forest, 1970), restaurado en 4K, está en Tiff Classics. Sholay de Ramesh Sippy, 1975, restaurado en 4K por Film Heritage Foundation y Sippy Films, tendrá una presentación de gala en su 50 aniversario. El cortometraje de Sohrab Hura desapareció (India/Nepal) se encuentra en las longitudes de onda Shorts 1: Mapa de trazas.

Desde el sur de Asia más allá de la India, hay la escuela fantasma de Gul de Seemab, Pakistán, en Discovery; Ali de Adnan Al Rajeev, Bangladesh/Filipinas en cortes cortos-4, que se había ganado una mención especial en la competencia de Shorts de Cannes, y el invitado permanente de Sana Zahra Jafri, Pakistán, en cortos cortes 6. Está Agapito de Arvin Belarmino y Kyla Danelle Romero, Filipinas (Corto Cuts-1), una de cuyas compañías de producción es Katalog Films, una colaboración de Filipinas-Bangladesh con Arvin Belarmino, Kyla Danelle Romero, Adnan Al Rajeev y Tanveer Hossain (también produjeron Ali, por lo que tienen dos películas en Tiff)))))

Desde la diáspora del sur de Asia, está la aldea de Aneil Karia, protagonizada por Riz Ahmed, una entrada del Reino Unido en Inglés e hindi, en la pieza central. La buena fortuna de Aziz Ansari, una entrada de EE. UU., En inglés, tendrá una presentación de gala. El actor-escritor-director Aziz Ansari coprotagoniza con Keanu Reeves, Seth Rogen, Sandra Oh y Keke Palmer en una fantasía hilarante. El director japonés-estadounidense Eimi Imanishi Nomad Shadow (Thal Badaoui), en la pieza central, es una coproducción internacional respaldada por el productor Shrihari Sathe y otros. Es una característica de debut conmovedora sobre un refugiado de España, que se ve obligado a regresar al Sahara occidental. Karupy de Kalainithan Kalaichelvan, Canadá (es canadiense-Sri Lanka Tamil), es un drama familiar absurdo a atajos 5, con música de su talentoso hermano Kalaiasan Kalaichelvan (que también compuso para Zarrar Kahn’s en las llamas, Pakistan-Canada, en Cannes). Salar Pashtoonyar’s I Fear Blue Skies, Canadá, está en atajos 2, una historia de trabajadores de ayuda, después del regreso de los talibanes al poder en Afganistán; Su mal presagio había ganado un Premio de la Academia de Estudiantes.

Sameer Nair, CEO Aplause Entertainment (cocreador, Kaun Banega Crorepati (2000-presente); el productor de muchas series, incluidas la justicia penal, los rehenes, la estafa y el gandhi) ha sido invitado como panelista sobre perspectivas: producir series de ARTHouse, junto con el cine y la serie Baltasar Kormakur y Gwen Gorst. El panel está organizado en la conferencia de la industria por Industria de TIFF. Women in Film (WIF India), dirigida por Guneet Monga, llevará historias indias lideradas por las mujeres a TIFF, con el apoyo de Waves Film Bazaar, respaldado por el Ministerio de Información y Broadería y NFDC.

Meenakshi Shedde, curador de cine, ha estado trabajando con Toronto, Berlín y otros festivales en todo el mundo durante 30 años. Ha sido miembro del jurado del festival de cine de Cannes y votante internacional de Globes Golden Globes, y es periodista y crítico. Comuníquese con ella en meenakshi.shedde @midday.com





